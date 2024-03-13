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İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 ölü, 2 bin 100 yaralı
İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 ölü, 2 bin 100 yaralı
Sputnik Türkiye
İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları sürecinde yaşanan kazalarda, aralarında havai fişek, el yapımı... 13.03.2024, Sputnik Türkiye
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Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.
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фото, iran, nevruz, 21 mart dünya nevruz günü, nevruz bayramı, takvim, çarşamba suri
фото, iran, nevruz, 21 mart dünya nevruz günü, nevruz bayramı, takvim, çarşamba suri

İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 ölü, 2 bin 100 yaralı

01:12 13.03.2024
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İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları sürecinde yaşanan kazalarda, aralarında havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytap üreticilerinin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 100 kişi yaralandı.
© AA / Fatemeh Bahrami

Başkent Tahran’da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullanıldı.

Başkent Tahran’da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullanıldı. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Başkent Tahran’da akşam saatlerinde başlayan kutlamalarda havai fişekler, maytaplar, zaman zaman da el yapımı patlayıcılar kullanıldı.

© AA / Fatemeh Bahrami

Kentte ateşlenen havai fişekler nedeniyle gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı.

Kentte ateşlenen havai fişekler nedeniyle gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Kentte ateşlenen havai fişekler nedeniyle gökyüzünü adeta duman bulutu kapladı.

© AA / Fatemeh Bahrami

Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle ortalığı barut kokusu sardı.

Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle ortalığı barut kokusu sardı. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Hemen her sokak ve caddede kullanılan havai fişekler ve patlayıcı maddeler nedeniyle ortalığı barut kokusu sardı.

© AA / Fatemeh Bahrami

Bazı parklarda toplananlar havai fişek gösterilerini izlemeyi, kimi Tahranlılar ise yaktıkları ateşin üstünden atlamayı tercih etti.

Bazı parklarda toplananlar havai fişek gösterilerini izlemeyi, kimi Tahranlılar ise yaktıkları ateşin üstünden atlamayı tercih etti. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Bazı parklarda toplananlar havai fişek gösterilerini izlemeyi, kimi Tahranlılar ise yaktıkları ateşin üstünden atlamayı tercih etti.

© AA / Fatemeh Bahrami

Şehrin dört bir tarafında duyulan patlama sesleri gece yarısına kadar aralıksız devam etti.

Şehrin dört bir tarafında duyulan patlama sesleri gece yarısına kadar aralıksız devam etti. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Şehrin dört bir tarafında duyulan patlama sesleri gece yarısına kadar aralıksız devam etti.

© AA / Fatemeh Bahrami

20 Şubat'ta başlayan hazırlık sürecinden 12 Mart'ta başlayan ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamalarına kadar 14 kişi hayatını kaybederken toplam 2 bin 100 kişi de yaralandı.

20 Şubat&#x27;ta başlayan hazırlık sürecinden 12 Mart&#x27;ta başlayan ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamalarına kadar 14 kişi hayatını kaybederken toplam 2 bin 100 kişi de yaralandı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Fatemeh Bahrami

20 Şubat'ta başlayan hazırlık sürecinden 12 Mart'ta başlayan ülke genelindeki Çarşamba Suri kutlamalarına kadar 14 kişi hayatını kaybederken toplam 2 bin 100 kişi de yaralandı.

© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki yaptığı açıklamada, dün saat 07.00’den saat 22.30’a kadar toplam 6 bin 416 acil yardım çağrısı aldıklarını belirterek itfaiye ekiplerinin 230 olaya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Tahran Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki yaptığı açıklamada, dün saat 07.00’den saat 22.30’a kadar toplam 6 bin 416 acil yardım çağrısı aldıklarını belirterek itfaiye ekiplerinin 230 olaya müdahalede bulunduğunu kaydetti. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Fatemeh Bahrami

Tahran Belediyesi İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Meleki yaptığı açıklamada, dün saat 07.00’den saat 22.30’a kadar toplam 6 bin 416 acil yardım çağrısı aldıklarını belirterek itfaiye ekiplerinin 230 olaya müdahalede bulunduğunu kaydetti.

© AA / Fatemeh Bahrami

İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

İran&#x27;da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Fatemeh Bahrami

İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da Nevruz 21 Mart'ta başlıyor.
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