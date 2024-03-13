İran'da 'Çarşamba Suri' kutlamaları: 14 ölü, 2 bin 100 yaralı

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İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.