https://sputniknews.com.tr/20240312/rus-savas-ucaklari-baltik-ve-hazar-denizlerinin-uzerinde-planli-ucuslar-gerceklestirdi-1081635492.html

Rus savaş uçakları Baltık ve Hazar denizlerinin üzerinde planlı uçuşlar gerçekleştirdi

Rus savaş uçakları Baltık ve Hazar denizlerinin üzerinde planlı uçuşlar gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Kinjal hipersonik füzelerini taşıyan Rus Tu-22m3 ve MiG-31 savaş uçaklarının Baltık ve Hazar denizlerinin hava sahasında planlı... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T22:22+0300

2024-03-12T22:22+0300

2024-03-12T22:22+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kinjal hipersonik füzelerini taşıyan Rus Tu-22m3 ve MiG-31 savaş uçakları, Baltık ve Hazar denizlerinin tarafsız suları üzerinde planlı uçuşlar gerçekleştirdi.Açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin uzun menzilli uçakları, Baltık ve Hazar denizlerinin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuşlar gerçekleştirdi. Aktiviteye Kinjal hava sistemlerini taşıyan Tu-22M3 ve MiG-31 uzun menzilli bombardıman uçakları katıldı” ifadelerine yer verildi.Uçuş sırasında MiG-31 mürettebatının havada yakıt ikmali tatbikatı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, uzun menzilli uçaklara Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı Su-30sm ve Su-35s avcı uçaklarının da eşlik ettiği vurgulandı.Açıklamada ayrıca rotanın bazı kısımlarında Rus uçaklara yabancı ülkelerin savaş uçaklarının da eşlik ettiği ifade edildi.Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, tüm uçuşların uluslararası hava sahasını kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/rusya-savunma-bakani-soygudan-iskender-ve-kinjal-fuzelerinde-revizyon-talimati-1080733400.html

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