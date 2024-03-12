https://sputniknews.com.tr/20240312/putinden-rus-medyasina-kilit-onemde-roportaj-1081629631.html
Putin’den Rus medyasına kilit önemde röportaj
Putin’den Rus medyasına kilit önemde röportaj
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 kanalı ve RİA Novosti Haber Ajansı için Dmitriy Kiselev'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunacak. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T23:26+0300
2024-03-12T23:26+0300
2024-03-12T23:26+0300
multimedya
rusya
video
vladimir putin
rossiya 1
ria novosti
dmitriy kiselev
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Röportajı, yarın Sputnik Türkiye’den takip edebilirsiniz.
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Putin’den Rus medyasına kilit önemde röportaj
Sputnik Türkiye
Putin’den Rus medyasına kilit önemde röportaj
2024-03-12T23:26+0300
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PT0M32S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, video, vladimir putin, rossiya 1, ria novosti, dmitriy kiselev, видео
rusya, video, vladimir putin, rossiya 1, ria novosti, dmitriy kiselev, видео
Putin’den Rus medyasına kilit önemde röportaj
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 kanalı ve RİA Novosti Haber Ajansı için Dmitriy Kiselev'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunacak.
Röportajı, yarın Sputnik Türkiye’den takip edebilirsiniz.