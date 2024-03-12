https://sputniknews.com.tr/20240312/istiklal-marsinin-kabulunun-103yili--1081608773.html
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103.yılı
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103.yılı
Sputnik Türkiye
Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, bugün kabulünün 103. yaşını kutluyor. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T11:42+0300
2024-03-12T11:42+0300
2024-03-12T12:25+0300
türkiye
istiklal marşı
mehmet akif ersoy
tbmm
kurtuluş savaşı
beste
şiir
milli mücadele
12 mart
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12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, bugün 103 yaşında. Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadeleye ruh kazandırmak amacıyla yazılan şiir daha sonra İstiklal Marşı olarak bağımsızlık sembolü unvanına kavuştu.Mehmet Akif Ersoy'un 1921'de kaleme aldığı 1930'a kadar Ali Rifat Çağatay'ın bestesiyle çalınan, 1930'dan itibaren de Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmaya başlanan İstiklal Marşı, Milli Marş olarak kabul edildi.103 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un ünlü sözü hafızalara kazındı. ''Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.''Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan paylaştığı mesajda, "Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşı'mızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır." sözlerine yer verdi.
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istiklal marşı, mehmet akif ersoy, tbmm, kurtuluş savaşı, beste, şiir, milli mücadele, 12 mart
istiklal marşı, mehmet akif ersoy, tbmm, kurtuluş savaşı, beste, şiir, milli mücadele, 12 mart
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103.yılı
11:42 12.03.2024 (güncellendi: 12:25 12.03.2024)
Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, bugün kabulünün 103. yaşını kutluyor.
12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, bugün 103 yaşında.
Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadeleye ruh kazandırmak amacıyla yazılan şiir daha sonra İstiklal Marşı olarak bağımsızlık sembolü unvanına kavuştu.
Mehmet Akif Ersoy'un 1921'de kaleme aldığı 1930'a kadar Ali Rifat Çağatay'ın bestesiyle çalınan, 1930'dan itibaren de Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmaya başlanan İstiklal Marşı, Milli Marş olarak kabul edildi.
103 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un ünlü sözü hafızalara kazındı. ''Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.''
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.
Erdoğan paylaştığı mesajda, "Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşı'mızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır." sözlerine yer verdi.