https://sputniknews.com.tr/20240312/istiklal-marsinin-kabulunun-103yili--1081608773.html

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103.yılı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103.yılı

Sputnik Türkiye

Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, bugün kabulünün 103. yaşını kutluyor. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

istiklal marşı

mehmet akif ersoy

tbmm

kurtuluş savaşı

beste

şiir

milli mücadele

12 mart

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12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen İstiklal Marşı, bugün 103 yaşında. Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadeleye ruh kazandırmak amacıyla yazılan şiir daha sonra İstiklal Marşı olarak bağımsızlık sembolü unvanına kavuştu.Mehmet Akif Ersoy'un 1921'de kaleme aldığı 1930'a kadar Ali Rifat Çağatay'ın bestesiyle çalınan, 1930'dan itibaren de Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle okunmaya başlanan İstiklal Marşı, Milli Marş olarak kabul edildi.103 yıl önce Mehmet Akif Ersoy'un ünlü sözü hafızalara kazındı. ''Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.''Cumhurbaşkanı Erdoğan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan paylaştığı mesajda, "Medeniyet birikimimiz, değerlerimiz, inancımız, milletimizin tarihteki yürüyüşü İstiklal Marşı'mızın mısralarında vücut bulmuştur. İstiklal Harbi'ni yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesi, kararlılığı; askerimizin cephedeki fedakarlığı, azmi, vatan aşkı İstiklal Marşı'na yansımıştır." sözlerine yer verdi.

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istiklal marşı, mehmet akif ersoy, tbmm, kurtuluş savaşı, beste, şiir, milli mücadele, 12 mart