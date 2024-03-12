https://sputniknews.com.tr/20240312/eski-vekil-ahmet-celik-kardesi-tarafindan-bicaklandi-durumu-kritik-1081614128.html
Eski vekil Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı: Durumu ağır
Eski vekil Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı: Durumu ağır
Sputnik Türkiye
Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:53+0300
2024-03-12T12:53+0300
2024-03-12T13:03+0300
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bıçaklama
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iyi parti
milletvekili
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Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili 67 yaşındaki Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik ile tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ahmet Çelik kimdir?Ahmet Çelik 1 Temmuz 1957'de Ağrı'da dünyaya geldi.TBMM 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili olan Çelik, Türk iş insanı ve siyasetçidir.Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Basın, tekstil şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Karagümrük Kulübü Federasyonunda İkinci Başkanlık görevinde bulunmuştur.Ayrıca İYİ Parti kurucularındandır ve Genel İdare Kurulu üyesidir.
https://sputniknews.com.tr/20240106/kayseride-oynanan-macin-sonunda-futbolcular-bicaklandi-1079387087.html
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Eski vekil Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı: Durumu ağır
12:53 12.03.2024 (güncellendi: 13:03 12.03.2024)
Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili 67 yaşındaki Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik ile tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.
Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ahmet Çelik 1 Temmuz 1957'de Ağrı'da dünyaya geldi.
TBMM 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili olan Çelik, Türk iş insanı ve siyasetçidir.
Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Basın, tekstil şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Karagümrük Kulübü Federasyonunda İkinci Başkanlık görevinde bulunmuştur.
Ayrıca İYİ Parti kurucularındandır ve Genel İdare Kurulu üyesidir.