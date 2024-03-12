https://sputniknews.com.tr/20240312/eski-vekil-ahmet-celik-kardesi-tarafindan-bicaklandi-durumu-kritik-1081614128.html

Eski vekil Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı: Durumu ağır

Eski vekil Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı: Durumu ağır

Sputnik Türkiye

Bahçelievler'deki ofisinde tartıştığı kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, hastanede tedavi altına alındı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T12:53+0300

2024-03-12T12:53+0300

2024-03-12T13:03+0300

türkiye

bıçaklama

ahmet çelik

iyi parti

milletvekili

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0c/1081613777_7:0:578:321_1920x0_80_0_0_f69236ba9316b805aba3897fbafa791c.jpg

Alınan bilgiye göre, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili 67 yaşındaki Ahmet Çelik, Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik ile tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, hastaneye kaldırıldı.Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.Polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ahmet Çelik kimdir?Ahmet Çelik 1 Temmuz 1957'de Ağrı'da dünyaya geldi.TBMM 27. dönem İYİ Parti İstanbul milletvekili olan Çelik, Türk iş insanı ve siyasetçidir.Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm Bölümü'nden mezun olmuştur. Basın, tekstil şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Karagümrük Kulübü Federasyonunda İkinci Başkanlık görevinde bulunmuştur.Ayrıca İYİ Parti kurucularındandır ve Genel İdare Kurulu üyesidir.

https://sputniknews.com.tr/20240106/kayseride-oynanan-macin-sonunda-futbolcular-bicaklandi-1079387087.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet çelik,ahmet çelik kimdir,ahmet çelik son durum,ahmet çelik son dakika,ahmet çelik hangi parti