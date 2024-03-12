https://sputniknews.com.tr/20240312/eski-bolivya-lideri-moralesten-natoya-mesaj-1081625860.html
Eski Bolivya lideri Morales'ten NATO'ya mesaj
Eski Bolivya lideri Morales'ten NATO'ya mesaj
Sputnik Türkiye
Eski Bolivya lideri Evo Morales, NATO'nun Ukrayna'da kaybeden taraf olduğunu ifade etti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T17:25+0300
2024-03-12T17:25+0300
2024-03-12T17:25+0300
ukrayna krizi
rusya
rus ordusu
nato
ukrayna
evo morales
bolivya
abd
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Sputnik'e demeç veren eski Bolivya lideri Morales, Rusya'yı Ukrayna'da yenilgiye uğratmaya çalışan NATO'ya mesaj gönderdi.Morales, "NATO'nun Ukrayna'ya kaybetmekte olduğunu görüyoruz. ABD zor duruma düştüğünde, şiddete yani savaşa başvuruyor. Silahlarını satmak ve bu silahlar üzerinden geçimlerini sağlamak için savaşlar icat ediyorlar" dedi.Eski Bolivya lideri, NATO'nun Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağından neredeyse emin olduğunu da vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/avrupa-abdnin-natodan-cekilmesi-senaryosuna-hazirlanmali-1081547436.html
rusya
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rusya, rus ordusu, nato, ukrayna, evo morales, bolivya, abd, latin amerika
rusya, rus ordusu, nato, ukrayna, evo morales, bolivya, abd, latin amerika
Eski Bolivya lideri Morales'ten NATO'ya mesaj
Eski Bolivya lideri Evo Morales, NATO'nun Ukrayna'da kaybeden taraf olduğunu ifade etti.
Sputnik'e demeç veren eski Bolivya lideri Morales, Rusya'yı Ukrayna'da yenilgiye uğratmaya çalışan NATO'ya mesaj gönderdi.
Morales, "NATO'nun Ukrayna'ya kaybetmekte olduğunu görüyoruz. ABD zor duruma düştüğünde, şiddete yani savaşa başvuruyor. Silahlarını satmak ve bu silahlar üzerinden geçimlerini sağlamak için savaşlar icat ediyorlar" dedi.
Eski Bolivya lideri, NATO'nun Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağından neredeyse emin olduğunu da vurguladı.