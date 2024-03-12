https://sputniknews.com.tr/20240312/eski-bolivya-lideri-moralesten-natoya-mesaj-1081625860.html

Eski Bolivya lideri Morales'ten NATO'ya mesaj

Eski Bolivya lideri Morales'ten NATO'ya mesaj

Sputnik Türkiye

Eski Bolivya lideri Evo Morales, NATO'nun Ukrayna'da kaybeden taraf olduğunu ifade etti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T17:25+0300

2024-03-12T17:25+0300

2024-03-12T17:25+0300

ukrayna krizi

rusya

rus ordusu

nato

ukrayna

evo morales

bolivya

abd

latin amerika

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Sputnik'e demeç veren eski Bolivya lideri Morales, Rusya'yı Ukrayna'da yenilgiye uğratmaya çalışan NATO'ya mesaj gönderdi.Morales, "NATO'nun Ukrayna'ya kaybetmekte olduğunu görüyoruz. ABD zor duruma düştüğünde, şiddete yani savaşa başvuruyor. Silahlarını satmak ve bu silahlar üzerinden geçimlerini sağlamak için savaşlar icat ediyorlar" dedi.Eski Bolivya lideri, NATO'nun Ukrayna'da yenilgiye uğrayacağından neredeyse emin olduğunu da vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240309/avrupa-abdnin-natodan-cekilmesi-senaryosuna-hazirlanmali-1081547436.html

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ukrayna

bolivya

abd

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rusya, rus ordusu, nato, ukrayna, evo morales, bolivya, abd, latin amerika