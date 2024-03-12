Erdoğan: Çocuklarımızı cinsiyetinden kopararak sapkın akımın esiri yapma çabasını boşa çıkaracağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Malik Erbaşı, tiyatral nikahı anlattı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dün bankalar arasında bir yarış vardı'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Patara’yı betonlaştıracak imar planı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
BRICS+ üyeliği Türkiye’nin önünü açacak
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Yunan adalarına vize muafiyeti Schengen engeline takıldı
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Başarılı olarak sunulan takımların gerçek istatistikleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçim anketlerinde son durum
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
‘Nazilerin Kanada'daki mirasını ortadan kaldırmaya yönelik bir adım’
17:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: ABD suçlu olduğu için Kuzey Akım saldırısı araştırılmıyor
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Orban: Trump, Ukrayna’ya para vermeyecek
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Telegraph: ABD'nin çekilmesine hazırlanmak gerekiyor
18:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240312/erdogan-sebilurresad-kultur-ve-sanat-merkezi-acilisinda-konusuyor-1081619572.html
Erdoğan: Çocuklarımızı cinsiyetinden kopararak sapkın akımın esiri yapma çabasını boşa çıkaracağız
Erdoğan: Çocuklarımızı cinsiyetinden kopararak sapkın akımın esiri yapma çabasını boşa çıkaracağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden... 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T14:40+0300
2024-03-12T14:57+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081363019_0:392:2048:1544_1920x0_80_0_0_04e541d9f33913800450103775935f9a.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından notlar şöyle: Sebilürreşad nedir?Sebilürreşad, İslamcılık fikriyatını yaymak için 1908 ağustosunda Mehmet Âkif Ersoy'un desteği ile Eşref Edib Fergan başyazarlığında Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve Millî Mücadele yıllarında öncü yol oynayan dergidir.İslamcılık hareketinin en önemli yayın organı olan derginin en büyük özelliklerinden birisi de Safahat'ın tamamına yakınının burada yayımlanmış olmasıdır. 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan dergi 1948'in mayıs ayında tekrar, Türkçe alfabeyle neşredilmeye başlandı. 1966 yılında yayım hayatına son verildi.Sırat-ı Müstakim, başyazarlığını Mehmet Âkif'in yaptığı ve İslamcılık düşüncesinin kendini kurduğu, İslamcılık hareketinin tezlerini oluşturduğu haftalık yayımlanan bir İslami dergiydi. 1908-1925 yılları arasında, 641 sayı yayınlanmış ve 183. sayıdan sonra Sebilürreşad adıyla yayımına devam edilmiştir.İstanbul’da çıkarılan Sebilürreşad, Anadolu’nun birçok bölgesinde de yayımlanmış, ilaveten Rusya, Hindistan ve Arap coğrafyası Müslümanlarının da gündemini belirleyebilmiştir. Ebül’ula Mardin ve Eşref Edip'in kurduğu bu haftalık derginin yazarları arasında başta Mehmet Akif olmak üzere Abdülaziz Çaviş, Bereketzade İsmail Hakkı, Babanzade Ahmet Naim, Ferit Kam, Mehmet Fahrettin, İzmirli İsmail Hakkı, Tâhir'ül Mevlevî, Aksekili Ahmet Hamdi, Mehmet Şemsettin Günaltay, Manastırlı İsmail Hakkı, Bursalı Mehmet Tahir, Abdürreşid İbrahim, Mehmet Emin Resulzade, Ayaz İshaki, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu vardır.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/04/1081363019_0:200:2048:1736_1920x0_80_0_0_ab2ade0401f826fa7328485168f6896a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sebilürreşad nedir?
sebilürreşad nedir?

Erdoğan: Çocuklarımızı cinsiyetinden kopararak sapkın akımın esiri yapma çabasını boşa çıkaracağız

14:40 12.03.2024 (güncellendi: 14:57 12.03.2024)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı
Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AA / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından notlar şöyle:
Son dönemde hız kazanan, çocuklarımızı cinsiyetinden kopararak küresel sapkın akınların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız
Sadece oturduğu yerden yapılanları eleştirerek tarihe mal olmuş birini göremezsiniz.

Sebilürreşad nedir?

Sebilürreşad, İslamcılık fikriyatını yaymak için 1908 ağustosunda Mehmet Âkif Ersoy'un desteği ile Eşref Edib Fergan başyazarlığında Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve Millî Mücadele yıllarında öncü yol oynayan dergidir.
İslamcılık hareketinin en önemli yayın organı olan derginin en büyük özelliklerinden birisi de Safahat'ın tamamına yakınının burada yayımlanmış olmasıdır. 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan dergi 1948'in mayıs ayında tekrar, Türkçe alfabeyle neşredilmeye başlandı. 1966 yılında yayım hayatına son verildi.
Sırat-ı Müstakim, başyazarlığını Mehmet Âkif'in yaptığı ve İslamcılık düşüncesinin kendini kurduğu, İslamcılık hareketinin tezlerini oluşturduğu haftalık yayımlanan bir İslami dergiydi. 1908-1925 yılları arasında, 641 sayı yayınlanmış ve 183. sayıdan sonra Sebilürreşad adıyla yayımına devam edilmiştir.
İstanbul’da çıkarılan Sebilürreşad, Anadolu’nun birçok bölgesinde de yayımlanmış, ilaveten Rusya, Hindistan ve Arap coğrafyası Müslümanlarının da gündemini belirleyebilmiştir. Ebül’ula Mardin ve Eşref Edip'in kurduğu bu haftalık derginin yazarları arasında başta Mehmet Akif olmak üzere Abdülaziz Çaviş, Bereketzade İsmail Hakkı, Babanzade Ahmet Naim, Ferit Kam, Mehmet Fahrettin, İzmirli İsmail Hakkı, Tâhir'ül Mevlevî, Aksekili Ahmet Hamdi, Mehmet Şemsettin Günaltay, Manastırlı İsmail Hakkı, Bursalı Mehmet Tahir, Abdürreşid İbrahim, Mehmet Emin Resulzade, Ayaz İshaki, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu vardır.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала