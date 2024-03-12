https://sputniknews.com.tr/20240312/clinton-rusyayi-abdnin-ortagi-yapmak-icin-elimden-gelen-her-seyi-yaptim-1081637618.html

Clinton: Rusya'yı ABD'nin ortağı yapmak için elimden gelen her şeyi yaptım

Clinton: Rusya'yı ABD'nin ortağı yapmak için elimden gelen her şeyi yaptım

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, Rusya Federasyonu'nu ABD'nin ortağı yapmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade etti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T23:49+0300

2024-03-12T23:49+0300

2024-03-12T23:49+0300

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Çekya, Polonya ve Macaristan'ın NATO'ya girişinin 25. yıldönümü onuruna Prag'da düzenlenen uluslararası konferansta konuşan eski ABD Başkanı Bill Clinton, başkanlığı döneminde Rusya'nın ülkesinin ortağı olmasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.Clinton, “NATO'yu genişletme kararı iyi bir yatırımdı, mantıklı bir riskti ve ittifakı önemli ölçüde güçlendirdi. Rusya’yı da ortağımız yapmak için çaba sarfettim” dedi.“Bunun için elimden gelen her şeyi yaptım” diyen Clinton, bu girişimlere harcadığı tek bir dakika için dahi pişmanlık duymadığını ifade etti.Başkanlığı sırasında 1997'de imzalanan NATO-Rusya Kurucu Senedi'ne de değinen Clinton, “Başarısız olduk, Rusya farklı bir yöne gitti, ancak doğru olanı yapmaya çalışmak önemli” ifadesini kullandı.Clinton ayrıca, önümüzdeki 25 yıl içinde insanların yeni ve daha iyi bir tarih yazma şansına sahip olacağı zamanın geleceğine inandığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240312/rusya-disisleri-abd-hakkinda-olumsuz-imaj-yaratmak-icin-bidenin-konusmalarini-yayinlamak-yeterli-1081637506.html

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