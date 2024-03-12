https://sputniknews.com.tr/20240312/bitcoinde-bir-esik-daha-asildi-73-bin-dolari-test-etti-1081626150.html
Bitcoin'de bir eşik daha aşıldı: 73 bin doları test etti
Bitcoin'de bir eşik daha aşıldı: 73 bin doları test etti
Sputnik Türkiye
Bitcoin'in fiyatı kısa süreli olarak 73 bin doların üzerine çıkarak o seviyeyi de test etti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T17:27+0300
2024-03-12T17:27+0300
2024-03-12T17:27+0300
ekonomi
bitcoin
kripto
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079457272_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_52b18ef56fb1b62ac04e5f6ae17f49bb.jpg
Kripto paralar, yükselişini sürdürüyor.Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 73 bin doları da test etti.Kısa süreli hareketin ardından Bitcoin, 72 bin dolar seviyesine geri çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20240308/fed-baskani-powelldan-faiz-indirimi-mesaji-1081500202.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079457272_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_6cdb4417721e5cc481009c04419ea589.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bitcoin, kripto
Bitcoin'de bir eşik daha aşıldı: 73 bin doları test etti
Ayrıntılar geliyor
Bitcoin'in fiyatı kısa süreli olarak 73 bin doların üzerine çıkarak o seviyeyi de test etti.
Kripto paralar, yükselişini sürdürüyor.
Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 73 bin doları da test etti.
Kısa süreli hareketin ardından Bitcoin, 72 bin dolar seviyesine geri çekildi.