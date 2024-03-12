https://sputniknews.com.tr/20240312/bitcoinde-bir-esik-daha-asildi-73-bin-dolari-test-etti-1081626150.html

Bitcoin'de bir eşik daha aşıldı: 73 bin doları test etti

Bitcoin'de bir eşik daha aşıldı: 73 bin doları test etti

Sputnik Türkiye

Bitcoin'in fiyatı kısa süreli olarak 73 bin doların üzerine çıkarak o seviyeyi de test etti. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T17:27+0300

2024-03-12T17:27+0300

2024-03-12T17:27+0300

ekonomi

bitcoin

kripto

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Kripto paralar, yükselişini sürdürüyor.Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, 73 bin doları da test etti.Kısa süreli hareketin ardından Bitcoin, 72 bin dolar seviyesine geri çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/fed-baskani-powelldan-faiz-indirimi-mesaji-1081500202.html

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