https://sputniknews.com.tr/20240312/berlinde-ukraynaya-silah-tedarikinin-durdurulmasi-icin-miting-duzenlendi-1081612298.html
Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi
Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi
Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin'de protestocular Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması ve Rusya ile barış müzakerelerinin başlatılması talebiyle gösteri yaptı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T12:36+0300
2024-03-12T12:36+0300
2024-03-12T12:36+0300
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silah
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Berlin'de çekilen görüntülerde protestoya katılan göstericiler şehir merkezinde Brandenburg Kapısı ve Reichstag binasının önünden geçiyor, Rusça şarkılar eşliğinde dans ediyor ve ellerinde barış güvercinleri ve "NATO'dan Çık", "Rusya ile Barış" yazılı pankartlar taşıyor.Göstericiler, Ukrayna'ya silah sevkiyatına son verilmesi çağrısında bulundu.Batılı ülkeler düzenli olarak Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, uzun menzilli çoklu fırlatma roket sistemleri (MLRS), toplar ve tanklar da dahil olmak üzere silah tedarik ediyor.
berlin
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Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi
Sputnik Türkiye
Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi
2024-03-12T12:36+0300
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PT0M18S
Sputnik Türkiye
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berlin, video, almanya, ukrayna, silah, видео
berlin, video, almanya, ukrayna, silah, видео
Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi
Almanya'nın başkenti Berlin'de protestocular Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması ve Rusya ile barış müzakerelerinin başlatılması talebiyle gösteri yaptı.
Berlin'de çekilen görüntülerde protestoya katılan göstericiler şehir merkezinde Brandenburg Kapısı ve Reichstag binasının önünden geçiyor, Rusça şarkılar eşliğinde dans ediyor ve ellerinde barış güvercinleri ve "NATO'dan Çık", "Rusya ile Barış" yazılı pankartlar taşıyor.
Göstericiler, Ukrayna'ya silah sevkiyatına son verilmesi çağrısında bulundu.
Batılı ülkeler düzenli olarak Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, uzun menzilli çoklu fırlatma roket sistemleri (MLRS), toplar ve tanklar da dahil olmak üzere silah tedarik ediyor.