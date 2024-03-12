https://sputniknews.com.tr/20240312/berlinde-ukraynaya-silah-tedarikinin-durdurulmasi-icin-miting-duzenlendi-1081612298.html

Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi

Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi

Sputnik Türkiye

Almanya'nın başkenti Berlin'de protestocular Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması ve Rusya ile barış müzakerelerinin başlatılması talebiyle gösteri yaptı. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

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Berlin'de çekilen görüntülerde protestoya katılan göstericiler şehir merkezinde Brandenburg Kapısı ve Reichstag binasının önünden geçiyor, Rusça şarkılar eşliğinde dans ediyor ve ellerinde barış güvercinleri ve "NATO'dan Çık", "Rusya ile Barış" yazılı pankartlar taşıyor.Göstericiler, Ukrayna'ya silah sevkiyatına son verilmesi çağrısında bulundu.Batılı ülkeler düzenli olarak Ukrayna'ya hava savunma sistemleri, uzun menzilli çoklu fırlatma roket sistemleri (MLRS), toplar ve tanklar da dahil olmak üzere silah tedarik ediyor.

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Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi Sputnik Türkiye Berlin'de Ukrayna'ya silah tedarikinin durdurulması için miting düzenlendi 2024-03-12T12:36+0300 true PT0M18S

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