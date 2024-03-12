https://sputniknews.com.tr/20240312/avladikca-sayisi-artiyor-kuyrugunu-getirene-bu-kez-25-lira-1081607170.html

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira

Avladıkça sayısı artıyor: Kuyruğunu getirene bu kez 25 lira

Sputnik Türkiye

İstilacı tür olarak nitelendirilen Balon balığıyla etkin mücadele için, avlayanlara verilen destek artırıldı. Son aylarda 5 kişinin de ölümüne sebep olan balık... 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T10:06+0300

2024-03-12T10:06+0300

2024-03-12T10:06+0300

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığı için destekleme tutarlarının artırıldığını belirterek, "Benekli balon balığında destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarıldı." ifadesini kullandı.Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Kararla Türkiye'de yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının mevcut popülasyonlarının ve stoka katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararların azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması amaçlandı. Karar, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında uygulanacak balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin hususları kapsıyor.Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kararın detaylarını ve izledikleri stratejiyi anlattı.İklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra yayılım alanlarını genişletip Karadeniz'e kadar ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Yumaklı, buna karşı avcılığın teşviki için 2020'de pilot çalışma başlatıldığını anımsattı. Yumaklı, bunun başarılı olması, toplum ve balıkçılar nezdinde ilgi uyandırması ve desteklemenin devamı için duyulan gereklilik üzerine Cumhurbaşkanı Kararı ile 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan "Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Kararı"nın yürürlüğe girdiğini bildirdi.İstilacı olan bu balığın stoka katılım oranını düşürmek ve üzerindeki av baskısının devam etmesi için söz konusu dönemde balon balığı avlayan balıkçılara, kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacakları bilgisini veren Yumaklı, "Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 liradan 25 liraya, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 liradan 10 liraya çıkarıldı." değerlendirmesinde bulundu.'Yakalanan balon balıkları girişimcilere ücretsiz verildi'Desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 183 bin 974 balon balığının yakalandığını aktaran Yumaklı, avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 14 milyon yeni balon balığının ekosisteme girişinin engellendiğinin altını çizdi.Yumaklı, Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ile ayrıca balon balıklarının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde düzenlemeler yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye

balon balığı, resmi gazete, avlanma, avlanma, yasa dışı avlanma, aşırı avlanma