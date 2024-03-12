https://sputniknews.com.tr/20240312/abrams-tanklarini-yok-eden-insansiz-hava-araci-piranhanin-teknik-ozellikleri-neler-1081626265.html
Abrams tanklarını yok eden insansız hava aracı Piranha'nın teknik özellikleri neler?
Abrams tanklarını yok eden insansız hava aracı Piranha'nın teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
Piranha FPV İnsansız Hava Aracı, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T18:26+0300
2024-03-12T18:26+0300
2024-03-12T18:26+0300
multimedya
infografik
rusya
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
abrams tankı
silahlı iha (siha)
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Abrams tanklarını imha etmesiyle bilinen Rus Piranha İHA'sının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
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infografik, rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna, abrams tankı, инфографика, silahlı iha (siha)
infografik, rusya, insansız hava aracı (iha), ukrayna, abrams tankı, инфографика, silahlı iha (siha)
Abrams tanklarını yok eden insansız hava aracı Piranha'nın teknik özellikleri neler?
Piranha FPV İnsansız Hava Aracı, Ukrayna'daki özel askeri operasyonda Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından yaygın şekilde kullanılıyor.
Abrams tanklarını imha etmesiyle bilinen Rus Piranha İHA'sının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.