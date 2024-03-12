ABD, Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2.1 milyar dolar harcamak istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Afrika’daki 54 ülkenin nüfuzlu ailelerinin çocukları şu anda İstanbul’u mesken tutmuş durumda'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
KKTC’de sahte diploma ve rüşvet krizi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Türk cerrah tümörü ameliyatsız yok etmeyi başardı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Oscar ödül törenine "İsrail protestosu" damga vurdu
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alper Gezeravcı'nın uzayda aldığı kan örneklerinin son durumu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Borsa İstanbul'da Fitch Ratings etkisi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Küresel durum ve ABD'nin Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Çin ve İsviçre, Rusya'nın katılımı konusunda ısrarcı
18:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240312/abd-rusyayi-avrupada-kontrol-altina-almak-icin-21-milyar-dolar-harcamak-istiyor-1081600509.html
ABD, Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2.1 milyar dolar harcamak istiyor
ABD, Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2.1 milyar dolar harcamak istiyor
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2025 yılında 2.1 milyar dolar harcamayı planladığını bildirdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-12T00:41+0300
2024-03-12T00:41+0300
dünya
rusya
abd
nato
avrupa
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076640383_0:112:2604:1577_1920x0_80_0_0_add74689369f674ddc150719e13b2708.jpg
Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD, 2025 mali yılında Rusya’yı Avrupa’da kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar, bölgedeki NATO’ya askeri destek için ise 625.6 milyon dolar harcamak istiyor.Sunulan savunma bütçesine göre, Rusya’ya karşı Avrupa Caydırıcılık Girişimi’ne 2.1 milyar dolar harcanması planlanıyor. ABD’nin NATO müttefiklerini desteklemeye yönelik ise 625.6 milyon doların daha yatırılması öneriliyor.Bombardıman uçakları geliştirmek için 5.3 milyar dolar isteniyorPentagon’dan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı Kongre’den, nükleer silah taşıyabilen en son B-21 Raider bombardıman uçaklarını geliştirme programı için 2025 yılı için yaklaşık 5.3 milyar dolar talep ediyor.Verilere göre bakanlık, önümüzdeki yıl için ABD nükleer üçlüsünün üç unsurunu da modernize etmek için, Columbia sınıfı balistik füze denizaltısının geliştirilmesi için 9.4 milyar dolar, B-21 uçaklarını geliştirme programın devamı için 5.3 milyar dolar ve Sentinel kıtalararası stratejik füze girişiminin finansmanına devam etmek için 3.7 milyar dolar olmak üzere, toplam 49.2 milyar dolar talep ediyor.Bununla birlikte Pentagon, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında Kiev’e yaklaşık 300 milyon dolar askeri destek talebinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240312/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-rusya-ukraynada-giderek-daha-fazla-avantaj-elde-ediyor-1081600281.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/17/1076640383_177:0:2428:1688_1920x0_80_0_0_4f60d1cf13acb820e638dcb9b0fe76ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, nato, avrupa
rusya, abd, nato, avrupa

ABD, Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2.1 milyar dolar harcamak istiyor

00:41 12.03.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIMABD Savunma Bakanlığı Pentagon binası
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2025 yılında 2.1 milyar dolar harcamayı planladığını bildirdi.
Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD, 2025 mali yılında Rusya’yı Avrupa’da kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar, bölgedeki NATO’ya askeri destek için ise 625.6 milyon dolar harcamak istiyor.
Sunulan savunma bütçesine göre, Rusya’ya karşı Avrupa Caydırıcılık Girişimi’ne 2.1 milyar dolar harcanması planlanıyor. ABD’nin NATO müttefiklerini desteklemeye yönelik ise 625.6 milyon doların daha yatırılması öneriliyor.

Bombardıman uçakları geliştirmek için 5.3 milyar dolar isteniyor

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı Kongre’den, nükleer silah taşıyabilen en son B-21 Raider bombardıman uçaklarını geliştirme programı için 2025 yılı için yaklaşık 5.3 milyar dolar talep ediyor.
Verilere göre bakanlık, önümüzdeki yıl için ABD nükleer üçlüsünün üç unsurunu da modernize etmek için, Columbia sınıfı balistik füze denizaltısının geliştirilmesi için 9.4 milyar dolar, B-21 uçaklarını geliştirme programın devamı için 5.3 milyar dolar ve Sentinel kıtalararası stratejik füze girişiminin finansmanına devam etmek için 3.7 milyar dolar olmak üzere, toplam 49.2 milyar dolar talep ediyor.
Bununla birlikte Pentagon, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında Kiev’e yaklaşık 300 milyon dolar askeri destek talebinde bulundu.
Rus ordusu Bars 13 gönüllü askeri birlik - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2024
Ukrayna krizi
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: Rusya, Ukrayna’da giderek daha fazla avantaj elde ediyor
00:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала