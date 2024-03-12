https://sputniknews.com.tr/20240312/abd-rusyayi-avrupada-kontrol-altina-almak-icin-21-milyar-dolar-harcamak-istiyor-1081600509.html

ABD, Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2.1 milyar dolar harcamak istiyor

ABD, Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2.1 milyar dolar harcamak istiyor

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’nin Rusya’yı Avrupa’da kontrol altına almak için 2025 yılında 2.1 milyar dolar harcamayı planladığını bildirdi. 12.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-12T00:41+0300

2024-03-12T00:41+0300

2024-03-12T00:41+0300

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Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD, 2025 mali yılında Rusya’yı Avrupa’da kontrol altında tutmak için 2.1 milyar dolar, bölgedeki NATO’ya askeri destek için ise 625.6 milyon dolar harcamak istiyor.Sunulan savunma bütçesine göre, Rusya’ya karşı Avrupa Caydırıcılık Girişimi’ne 2.1 milyar dolar harcanması planlanıyor. ABD’nin NATO müttefiklerini desteklemeye yönelik ise 625.6 milyon doların daha yatırılması öneriliyor.Bombardıman uçakları geliştirmek için 5.3 milyar dolar isteniyorPentagon’dan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanlığı Kongre’den, nükleer silah taşıyabilen en son B-21 Raider bombardıman uçaklarını geliştirme programı için 2025 yılı için yaklaşık 5.3 milyar dolar talep ediyor.Verilere göre bakanlık, önümüzdeki yıl için ABD nükleer üçlüsünün üç unsurunu da modernize etmek için, Columbia sınıfı balistik füze denizaltısının geliştirilmesi için 9.4 milyar dolar, B-21 uçaklarını geliştirme programın devamı için 5.3 milyar dolar ve Sentinel kıtalararası stratejik füze girişiminin finansmanına devam etmek için 3.7 milyar dolar olmak üzere, toplam 49.2 milyar dolar talep ediyor.Bununla birlikte Pentagon, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) kapsamında Kiev’e yaklaşık 300 milyon dolar askeri destek talebinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240312/abd-ulusal-istihbarat-direktoru-rusya-ukraynada-giderek-daha-fazla-avantaj-elde-ediyor-1081600281.html

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