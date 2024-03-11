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Van Gölü'nde kuraklık alarmı: Su seviyesi düşüyor
Van Gölü'nde kuraklık alarmı: Su seviyesi düşüyor
Sputnik Türkiye
İklim değişikliğinin etkisiyle kıyı şeridinde suların çekildiği Van Gölü’ndeki limanların olumsuz etkilendiği gözlemlendi. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T10:32+0300
2024-03-11T10:32+0300
video
van gölü
iklim değişikliği
su seviyesi
türkiye
balıkçılık
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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, son 10 yıldır küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan buharlaşmadan dolayı kırmızı alarm veriyor. Gölde yaşanan su çekilmesi balıkçı limanlarını etkiledi. Göldeki su çekilmesinden dolayı balıkçılık zor şartlarda gerçekleşiyor.Uzmanlar, çekilmenin devam etmesiyle birlikte Van Gölü’ne özgü limanların tasarlanması gerektiğini belirtiyor.İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kapalı bir havza olan Van Gölü Havzası’nın bazı dezavantajları olduğunu belirtti. Bu dezavantajlardan bir tanesinin de yıl içerisindeki seviye farklılıkları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Van Gölü’nün seviyesi yağışlı dönemlerde yükselirken, kurak dönemlerde ise çekilir. Dolayısıyla bu durum en çok limanlara giriş çıkış yapan tekneleri etkiler. Ancak son 10 yıldır havzada yaşanan iklim değişikliğinden kaynaklı şiddetli buharlaşma tüm sulak alanları etkiledi. Bu durum küçük göllerin kurumasına, büyük göllerin ise alan kaybetmesine neden oldu. Dolayısıyla bütün limanlar da bu süreçten olumsuz etkilendi” dedi.'Göldeki seviye giderek düşecektir'Alaeddinoğlu, ''Önümüzdeki yaz aylarında yaşanacak kuraklığın şiddeti, bize havzadaki iyileşmenin gerçekleştiğini ya da gerçekleştirmediğini gösterecektir. Eğer düşen yağış buharlaşmanın altında kalırsa, buharlaşmanın şiddeti onun üzerinde gerçekleşirse biz düşen bu yağışların olumlu sonucunu bile göremeyebiliriz. Dolayısıyla göldeki seviye çekilmeleri devam edecektir.'' diye ekledi.
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Van Gölü'nde kuraklık alarmı
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video, van gölü, iklim değişikliği, su seviyesi, balıkçılık, видео

Van Gölü'nde kuraklık alarmı: Su seviyesi düşüyor

10:32 11.03.2024
© İHA
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İklim değişikliğinin etkisiyle kıyı şeridinde suların çekildiği Van Gölü’ndeki limanların olumsuz etkilendiği gözlemlendi. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, ''Göl seviyesi düştükçe teknelerin limana girişi mümkün olmayacak” diye konuştu.
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, son 10 yıldır küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan buharlaşmadan dolayı kırmızı alarm veriyor.

Gölde yaşanan su çekilmesi balıkçı limanlarını etkiledi. Göldeki su çekilmesinden dolayı balıkçılık zor şartlarda gerçekleşiyor.
Uzmanlar, çekilmenin devam etmesiyle birlikte Van Gölü’ne özgü limanların tasarlanması gerektiğini belirtiyor.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, kapalı bir havza olan Van Gölü Havzası’nın bazı dezavantajları olduğunu belirtti. Bu dezavantajlardan bir tanesinin de yıl içerisindeki seviye farklılıkları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Van Gölü’nün seviyesi yağışlı dönemlerde yükselirken, kurak dönemlerde ise çekilir. Dolayısıyla bu durum en çok limanlara giriş çıkış yapan tekneleri etkiler. Ancak son 10 yıldır havzada yaşanan iklim değişikliğinden kaynaklı şiddetli buharlaşma tüm sulak alanları etkiledi. Bu durum küçük göllerin kurumasına, büyük göllerin ise alan kaybetmesine neden oldu. Dolayısıyla bütün limanlar da bu süreçten olumsuz etkilendi” dedi.

'Göldeki seviye giderek düşecektir'

Alaeddinoğlu, ''Önümüzdeki yaz aylarında yaşanacak kuraklığın şiddeti, bize havzadaki iyileşmenin gerçekleştiğini ya da gerçekleştirmediğini gösterecektir. Eğer düşen yağış buharlaşmanın altında kalırsa, buharlaşmanın şiddeti onun üzerinde gerçekleşirse biz düşen bu yağışların olumlu sonucunu bile göremeyebiliriz. Dolayısıyla göldeki seviye çekilmeleri devam edecektir.'' diye ekledi.
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