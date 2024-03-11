https://sputniknews.com.tr/20240311/sagin-yukselisi-avrupada-devam-ediyor-portekizde-sagci-partiler-oyunu-ikiye-katladi--1081584326.html
Sağın yükselişi Avrupa'da devam ediyor: Portekiz'de sağcı partiler oyunu ikiye katladı
Sağın yükselişi Avrupa'da devam ediyor: Portekiz'de sağcı partiler oyunu ikiye katladı
Sputnik Türkiye
Portekiz'de dün gerçekleşen erken genel seçimlerde, aşırı sağın oyu ikiye katlandı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T12:08+0300
2024-03-11T12:08+0300
2024-03-11T12:08+0300
dünya
portekiz
seçim
erken seçim
genel seçim
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aşırı sağ
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Portekiz'de dün gerçekleşen erken genel seçim sonuçları Başbakan Antonio Costa, dört ay önce yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmişti. Ana merkez sağ partisi, seçimde iktidardaki Sosyalistleri neredeyse yenilgiye uğrattı, ancak resmi sonuçlara göre çoğunluğu elde edemedi.Portekiz'in merkez sağ Demokratik İttifakı (AD), seçimleri kazandı fakat parti lideri Luis Montenegro, sağcı Chega partisinin desteği olmadan hükümet kurup kuramayacaklarının belirsiz olduğunu söyledi. Portekiz'in 230 sandalyeli parlamentosunda, sadece dört sandalyesi kalan Demokratik İttifak, oyların yüzde 29.49'unu alırken, 2015'ten beri iktidarda olan Sosyalistler yüzde 28.66'da kaldı.Eski futbol yorumcusu Chega, oyunu büyük oranda attırdı Portekiz basınına göre, seçim kampanyasında yolsuzluk ve göçe odaklanan sağcı Chega partisinin oylarının yüzde 14-17 arasında olduğu tahmin ediliyor. Chega'nın parlamentodaki temsil oranı dört kat artarak 230 sandalyeli mecliste en az 48 milletvekili kazanarak birleşik sağa çoğunluk sağladı.AD lideri Montenegro'nun başlıca rakibi Pedro Nuno Santos, Sosyalist Partisi'nin ikinci gelmesinin ardından yenilgiyi kabul etti. Santos, AD'nin genel vergi indirimlerini içeren platformunu desteklemeyi reddetti.Bugün erken saatlerde destekçilerine "AD seçimi kazandı" diye seslenen Montenegro, yeni parlamentodaki partilerin sorumlu bir şekilde davranması ve "Portekiz halkının isteğine uygun hareket etmelerinin" önemli olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın AD liderini hükümeti kurmaya resmen davet etmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231107/portekiz-basbakani-istifa-etti-1077158478.html
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portekiz, seçim, erken seçim, genel seçim, sağ, aşırı sağ, sol, sol
portekiz, seçim, erken seçim, genel seçim, sağ, aşırı sağ, sol, sol
Sağın yükselişi Avrupa'da devam ediyor: Portekiz'de sağcı partiler oyunu ikiye katladı
Portekiz'de dün gerçekleşen erken genel seçimlerde, aşırı sağın oyu ikiye katlandı.
Portekiz'de dün gerçekleşen erken genel seçim sonuçları Başbakan Antonio Costa, dört ay önce yolsuzluk suçlamaları nedeniyle istifa etmişti. Ana merkez sağ partisi, seçimde iktidardaki Sosyalistleri neredeyse yenilgiye uğrattı, ancak resmi sonuçlara göre çoğunluğu elde edemedi.
Portekiz'in merkez sağ Demokratik İttifakı (AD), seçimleri kazandı fakat parti lideri Luis Montenegro, sağcı Chega partisinin desteği olmadan hükümet kurup kuramayacaklarının belirsiz olduğunu söyledi. Portekiz'in 230 sandalyeli parlamentosunda, sadece dört sandalyesi kalan Demokratik İttifak, oyların yüzde 29.49'unu alırken, 2015'ten beri iktidarda olan Sosyalistler yüzde 28.66'da kaldı.
Eski futbol yorumcusu Chega, oyunu büyük oranda attırdı
Portekiz basınına göre, seçim kampanyasında yolsuzluk ve göçe odaklanan sağcı Chega partisinin oylarının yüzde 14-17 arasında olduğu tahmin ediliyor. Chega'nın parlamentodaki temsil oranı dört kat artarak 230 sandalyeli mecliste en az 48 milletvekili kazanarak birleşik sağa çoğunluk sağladı.
AD lideri Montenegro'nun başlıca rakibi Pedro Nuno Santos, Sosyalist Partisi'nin ikinci gelmesinin ardından yenilgiyi kabul etti. Santos, AD'nin genel vergi indirimlerini içeren platformunu desteklemeyi reddetti.
Bugün erken saatlerde destekçilerine "AD seçimi kazandı" diye seslenen Montenegro, yeni parlamentodaki partilerin sorumlu bir şekilde davranması ve "Portekiz halkının isteğine uygun hareket etmelerinin" önemli olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın AD liderini hükümeti kurmaya resmen davet etmesi bekleniyor.