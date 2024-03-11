https://sputniknews.com.tr/20240311/ramazanin-ilk-iftari-bugun-yapilacak-1081581596.html
Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak
Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak
Sputnik Türkiye
Ramazanın ilk orucu için bu gece sahur yapıldı. Bugün, İlk iftar saat 18.13'te Iğdır'da, son iftar ise 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T11:29+0300
2024-03-11T11:29+0300
2024-03-11T11:30+0300
ramazan
oruç
iftar
iftar yemeği
sahur
türkiye
iğdır
çanakkale
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Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm camilerde kılındı.Bu gece ramazan ayının ilk orucu için sahura kalkıldı.Bugün, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te, son iftar ise Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.13 saat 23 dakika ile Samsun, Kırklareli, Kastamonu, Artvin ve Sinop'ta en uzun, 13 saat 20 dakika ile Şırnak, Şanlıurfa, Muğla, Kilis, Mardin, İzmir, Adana, Hatay, Hakkari, Antalya, Gaziantep ve İzmir'de en kısa oruç tutulacak.
türkiye
iğdır
çanakkale
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ramazan, oruç, iftar, iftar yemeği, sahur, iğdır, çanakkale
ramazan, oruç, iftar, iftar yemeği, sahur, iğdır, çanakkale
Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak
11:29 11.03.2024 (güncellendi: 11:30 11.03.2024)
Ramazanın ilk orucu için bu gece sahur yapıldı. Bugün, İlk iftar saat 18.13'te Iğdır'da, son iftar ise 19.24'te Çanakkale'de yapılacak.
Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm camilerde kılındı.
Bu gece ramazan ayının ilk orucu için sahura kalkıldı.
Bugün, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te, son iftar ise Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.
13 saat 23 dakika ile Samsun, Kırklareli, Kastamonu, Artvin ve Sinop'ta en uzun, 13 saat 20 dakika ile Şırnak, Şanlıurfa, Muğla, Kilis, Mardin, İzmir, Adana, Hatay, Hakkari, Antalya, Gaziantep ve İzmir'de en kısa oruç tutulacak.