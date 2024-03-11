https://sputniknews.com.tr/20240311/ramazanin-ilk-iftari-bugun-yapilacak-1081581596.html

Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak

Ramazanın ilk iftarı bugün yapılacak

Sputnik Türkiye

Ramazanın ilk orucu için bu gece sahur yapıldı. Bugün, İlk iftar saat 18.13'te Iğdır'da, son iftar ise 19.24'te Çanakkale'de yapılacak. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

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ramazan

oruç

iftar

iftar yemeği

sahur

türkiye

iğdır

çanakkale

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Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm camilerde kılındı.Bu gece ramazan ayının ilk orucu için sahura kalkıldı.Bugün, ilk iftar Iğdır'da 18.13'te, son iftar ise Çanakkale'de 19.24'te yapılacak.13 saat 23 dakika ile Samsun, Kırklareli, Kastamonu, Artvin ve Sinop'ta en uzun, 13 saat 20 dakika ile Şırnak, Şanlıurfa, Muğla, Kilis, Mardin, İzmir, Adana, Hatay, Hakkari, Antalya, Gaziantep ve İzmir'de en kısa oruç tutulacak.

türkiye

iğdır

çanakkale

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ramazan, oruç, iftar, iftar yemeği, sahur, iğdır, çanakkale