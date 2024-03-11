https://sputniknews.com.tr/20240311/meteoroloji-6-kenti-saat-vererek-uyardi-saganak-bekleniyor-1081590664.html

Meteoroloji 6 kenti saat vererek uyardı: 'Sağanak bekleniyor'

Meteoroloji 6 kenti saat vererek uyardı: 'Sağanak bekleniyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji bir son dakika uyarısında bulundu. Sıcaklıklar yükseliyor ancak sağanak ve kar yağışı geri geliyor. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T15:17+0300

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Meteoroloji, 12 Mart Salı günü için hava durumu raporu yayımladı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ illeri için sarı kodlu uyarı geldi.Trakya için sağanak uyarısıMGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240305/antalyada-saganak-firtina-ve-hortum-6-kisi-yaralandi-arac-ev-ve-is-yeri-ile-seralar-hasar-gordu-1081419757.html

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