https://sputniknews.com.tr/20240311/meteoroloji-6-kenti-saat-vererek-uyardi-saganak-bekleniyor-1081590664.html
Meteoroloji 6 kenti saat vererek uyardı: 'Sağanak bekleniyor'
Meteoroloji 6 kenti saat vererek uyardı: 'Sağanak bekleniyor'
Sputnik Türkiye
Meteoroloji bir son dakika uyarısında bulundu. Sıcaklıklar yükseliyor ancak sağanak ve kar yağışı geri geliyor. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T15:17+0300
2024-03-11T15:17+0300
2024-03-11T15:17+0300
türkiye
meteoroloji
hava durumu
istanbul hava durumu
sağanak
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
gök gürültülü sağanak
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079477994_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_de39f823c12939b94720a2cdd4199e3d.jpg
Meteoroloji, 12 Mart Salı günü için hava durumu raporu yayımladı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ illeri için sarı kodlu uyarı geldi.Trakya için sağanak uyarısıMGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/antalyada-saganak-firtina-ve-hortum-6-kisi-yaralandi-arac-ev-ve-is-yeri-ile-seralar-hasar-gordu-1081419757.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079477994_568:0:3297:2047_1920x0_80_0_0_a00ba719dd44a1297f9cad9470a70bc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
meteoroloji, hava durumu, istanbul hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı, gök gürültülü sağanak
Meteoroloji 6 kenti saat vererek uyardı: 'Sağanak bekleniyor'
Meteoroloji bir son dakika uyarısında bulundu. Sıcaklıklar yükseliyor ancak sağanak ve kar yağışı geri geliyor.
Meteoroloji, 12 Mart Salı günü için hava durumu raporu yayımladı. Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ illeri için sarı kodlu uyarı geldi.
Trakya için sağanak uyarısı
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi’nin batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışın, yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne’nin güneyi, (Enez, İpsala, Meriç, Havsa, Keşan, Uzunköprü) Kırklareli, (Kırklareli, Pehlivanköy, Lüleburgaz, Babaeski) Tekirdağ (Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy, Hayrabolu) çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.