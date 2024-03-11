https://sputniknews.com.tr/20240311/kremlinden-fransaya-uyari-istenmeyen-sonuclara-yol-acabilir-1081587060.html

Kremlin'den Fransa'ya uyarı: 'İstenmeyen sonuçlara yol açabilir'

Kremlin'den Fransa'ya uyarı: 'İstenmeyen sonuçlara yol açabilir'

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme niyetindeki ülkelerden oluşan bir koalisyon kurma çabalarının doğrudan gerilimi... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T13:22+0300

2024-03-11T13:22+0300

2024-03-11T13:22+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

moskova

rusya

ukrayna

fransa

nato

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa'nın NATO ve AB ülkelerini Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda ikna etmeye yönelik girişimlerini sürdürmesini eleştirdi.Peskov, "Kuşkusuz, genel itibarıyla tartışmanın genişletilmesi ve Paris'in bazı birlikleri göndermeye varsayımsal olarak hazır olduklarını belirten ülkelerden oluşan bir koalisyon kurma girişimlerindeki ısrarlı faaliyeti, elbette doğrudan gerilimi tırmandıracak bir politikadan başka bir şey değil. Bu çok tehlikeli bir çizgi ve tabii ki potansiyel olarak istenmeyen sonuçlara yol açabilir" dedi.Peskov, Rusya'nın Fransa'nın bu konudaki hamlelerini dikkatle takip ettiğinin de altını çizdi.'NATO'yla bağlantılı kişilerin Ukrayna'da bulunduğunu biliyorduk'Kremlin Sözcüsü, Ukrayna'da NATO personelinin bulunduğuna dair haberlerin anımsatılması üzerine de "Bunu son derece dikkatli bir şekilde gözlüyoruz. Aslında ilgili birimlerimiz, kendini danışman olarak adlandıran ve NATO'yla doğrudan bağlantısı olan kişilerin bir şekilde Ukrayna topraklarında bulunduklarına dair bilgiye çok uzun süredir sahip" ifadelerini kullandı.'Batı'nın en büyük hatası...'Bu arada Peskov, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma amacının Batı ile Kiev'in en büyük hatası olduğunu vurguladı.Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in müzakere çağrısına rağmen Batılı ülkelerin ve Kiev'in Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma amacını gütmeye devam ettiğini belirten Peskov, bunun en büyük hata olduğunu ve muharebe sahasındaki gelişmelerin de bunu doğruladığını ifade etti.Kiev rejiminin Papa Francis ve çeşitli çevrelerin müzakere çağrılarını sert şekilde reddettiğini söyleyen Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise sorunları müzakere yoluyla çözmeye hazır olduğunu defaatle söylediğini ve bunun tercih edilen yol olduğunu sözlerine ekledi.

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kremlin, dmitriy peskov, moskova, rusya, ukrayna, fransa, nato