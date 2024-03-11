https://sputniknews.com.tr/20240311/girisler-kapatildi-sirnakta-gabar-dagi-bolgesi-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1081586607.html

Girişler kapatıldı: Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Girişler kapatıldı: Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Sputnik Türkiye

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T13:19+0300

2024-03-11T13:19+0300

2024-03-11T13:19+0300

türkiye

gabar dağı

şırnak

petrol

özel güvenlik

özel güvenlik bölgesi

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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 11-25 Mart'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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türkiye

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gabar dağı, şırnak, petrol, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi