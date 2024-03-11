https://sputniknews.com.tr/20240311/girisler-kapatildi-sirnakta-gabar-dagi-bolgesi-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1081586607.html
Girişler kapatıldı: Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Girişler kapatıldı: Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Sputnik Türkiye
Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T13:19+0300
2024-03-11T13:19+0300
2024-03-11T13:19+0300
türkiye
gabar dağı
şırnak
petrol
özel güvenlik
özel güvenlik bölgesi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 11-25 Mart'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231023/bakan-mehmet-simsekten-gabar-petrolu-paylasimi-1076646963.html
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gabar dağı, şırnak, petrol, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi
gabar dağı, şırnak, petrol, özel güvenlik, özel güvenlik bölgesi
Girişler kapatıldı: Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 11-25 Mart'ta özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.