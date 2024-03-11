Gazzeli çiçekçi: Fiyatlarımla hiçbir şey kazanmıyorum ama insanlara umut ve gülümseme veriyorum
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Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan 30 yaşındaki Filistinli Cebir Atallah, savaşın ilk günlerinde ailesiyle birlikte önce Han Yunus’a ardından Refah’a kaçtı.
Sputnik’e konuşan Atallah, “Her gün buraya şehir merkezine gelip gül satıyorum. Bende güzel kokulu gülün fiyatı 3 şekel (80 sent), karanfil gülünün fiyatı da 1 şekel. Bu fiyatlarla hiçbir şey kazanmasam da mutluyum, insanlara umut ve gülümseme getiriyorum” dedi.
© Sputnik / Ajwad JradatHazal ve Rahaf adlı iki kız çocuğu çiçeklere çok seviniyor. “Harika. Çiçekler iyimserlik ve neşe veriyor. Savaş olsa da, hayat zor olsa da, içimiz huzur dolu.”
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© Sputnik / Ajwad Jradat
Hazal ve Rahaf adlı iki kız çocuğu çiçeklere çok seviniyor. “Harika. Çiçekler iyimserlik ve neşe veriyor. Savaş olsa da, hayat zor olsa da, içimiz huzur dolu.”
© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze Şeridi'nde çiçek satan Cebir Atallah
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© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze Şeridi'nde çiçek satan Cebir Atallah
© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze Şeridi'nde çiçek satan Cebir Atallah
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© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze Şeridi'nde çiçek satan Cebir Atallah
© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze Şeridi'nde çiçek satan Cebir Atallah
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© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze Şeridi'nde çiçek satan Cebir Atallah
© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze Şeridi'nde çiçek satan Cebir Atallah
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© Sputnik / Ajwad Jradat
Gazze Şeridi'nde çiçek satan Cebir Atallah