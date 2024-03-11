https://sputniknews.com.tr/20240311/gazzeli-cicekci-fiyatlarimla-hicbir-sey-kazanmiyorum-ama-insanlara-umut-ve-gulumseme-veriyorum-1081481992.html

Gazzeli çiçekçi: Fiyatlarımla hiçbir şey kazanmıyorum ama insanlara umut ve gülümseme veriyorum

Gazzeli çiçekçi: Fiyatlarımla hiçbir şey kazanmıyorum ama insanlara umut ve gülümseme veriyorum

Sputnik Türkiye

Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan 30 yaşındaki Filistinli Cebir Atallah, savaşın ilk günlerinde ailesiyle birlikte önce Han Yunus’a ardından Refah’a kaçtı. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T11:36+0300

2024-03-11T11:36+0300

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gazze

gül

çiçekçi

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Sputnik’e konuşan Atallah, “Her gün buraya şehir merkezine gelip gül satıyorum. Bende güzel kokulu gülün fiyatı 3 şekel (80 sent), karanfil gülünün fiyatı da 1 şekel. Bu fiyatlarla hiçbir şey kazanmasam da mutluyum, insanlara umut ve gülümseme getiriyorum” dedi.

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gazze, gül, çiçekçi, фото