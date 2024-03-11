https://sputniknews.com.tr/20240311/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-gorustu-1081599476.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T22:22+0300

2024-03-11T22:22+0300

2024-03-11T22:22+0300

dünya

muhammed bin zayed al nahyan

recep tayyip erdoğan

telefon görüşmesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’ini de kutladığı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan’ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.

https://sputniknews.com.tr/20240311/erdogan-ulkemizi-eski-zayif-gunlerine-geri--dondurmek-isteyenlerin-cabalari-tabii-ki-hic-bitmeyecek-1081599169.html

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Sputnik Türkiye

muhammed bin zayed al nahyan, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi