https://sputniknews.com.tr/20240311/cumhurbaskani-erdogan-bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-gorustu-1081599476.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T22:22+0300
2024-03-11T22:22+0300
2024-03-11T22:22+0300
dünya
muhammed bin zayed al nahyan
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’ini de kutladığı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan’ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.
https://sputniknews.com.tr/20240311/erdogan-ulkemizi-eski-zayif-gunlerine-geri--dondurmek-isteyenlerin-cabalari-tabii-ki-hic-bitmeyecek-1081599169.html
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muhammed bin zayed al nahyan, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
muhammed bin zayed al nahyan, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın doğum gününü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’ini de kutladığı Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan’ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı için Türkiye’ye davet etti.