https://sputniknews.com.tr/20240311/cin-ukraynada-baris-icin-almanyayla-calismaya-hazir-1081583767.html
Çin, Ukrayna'da barış için Almanya'yla çalışmaya hazır
Çin, Ukrayna'da barış için Almanya'yla çalışmaya hazır
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizine çözüm bulmak üzere bölge ülkeleriyle görüşmeler yapan Çinli Özel Temsilci Li, Berlin'deki temasları sırasında Çin'in barış için Almanya'yla... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T11:55+0300
2024-03-11T11:55+0300
2024-03-11T11:55+0300
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2 Mart'tan başlayarak Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna'yı ziyaret eden Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Thomas Bagger ile görüştü.Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştirdiği mekik diplomasisi hakkında Alman tarafına bilgi veren Li, mevcut çatışma ve cepheleşmenin daha fazla tırmanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun Çin ve Almanya da dahil uluslararası toplumun ortak çıkara aykırı olduğunu ifade etti.Li, "Çin, mümkün olan en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona ermesi amacıyla, tüm tarafların eşit katılımıyla bir barış konferansının toplanmasını desteklemek için Almanya'yla çalışmaya hazır" dedi.Thomas Bagger, Çin'e Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif rolünden dolayı teşekkür etti ve Özel Temsilci Li Hui'nin mekik diplomasisi yürütme çabalarını takdir etti.Bagger, Almanya ile Çin'in krizin mevcut durumu, bir sonraki adım ve barış müzakereleriyle ilgili beklentiler konusunda çok fazla ortak fikre sahip olduğunu ve bu konuda Çin tarafıyla iletişimi devam ettirmek istediklerini dile getirdi.Çinli Özel Temsilci Li'nin mekik diplomasisinin amaçlarından biri Pekin'in Şubat 2023'te sunduğu Ukrayna barış planını hayata geçirmek için başkentlerden görüş almak. 'Çin'in Ukrayna Krizinde Siyasi Çözüme Dair Tutumu' başlığı ile servis edilen 12 maddelik barış planında öncelikli olarak düşmanlıkların durdurulması, müzakerelerin yeniden başlatılması, Soğuk Savaş zihniyetinin terk edilmesi, stratejik risklerin azaltılması ve tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrıları yer alıyor.Diğer yandan insani krizin aşılması, tahıl anlaşmasının uygulanması, Ukrayna'nın restorasyonu ve nükleer santrallerin güvenliğinin sağlanmasından da bahseden plan, aynı zamanda Çin’in uluslararası toplumla birlikte çalışmaya ve çatışmanın çözümünde yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunun altını çiziyor.
https://sputniknews.com.tr/20240307/cin-ukraynadaki-cabalarimizin-tek-amaci-barisin-onunu-acmak-1081475116.html
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ukrayna, çin, avrupa birliği, barış, arabuluculuk, rusya, soğuk savaş
ukrayna, çin, avrupa birliği, barış, arabuluculuk, rusya, soğuk savaş
Çin, Ukrayna'da barış için Almanya'yla çalışmaya hazır
Ukrayna krizine çözüm bulmak üzere bölge ülkeleriyle görüşmeler yapan Çinli Özel Temsilci Li, Berlin'deki temasları sırasında Çin'in barış için Almanya'yla çalışmaya hazır olduğu mesajını verdi.
2 Mart'tan başlayarak Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna'yı ziyaret eden Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Thomas Bagger ile görüştü.
Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkeleri arasında gerçekleştirdiği mekik diplomasisi hakkında Alman tarafına bilgi veren Li, mevcut çatışma ve cepheleşmenin daha fazla tırmanma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun Çin ve Almanya da dahil uluslararası toplumun ortak çıkara aykırı olduğunu ifade etti.
Li, "Çin, mümkün olan en kısa sürede ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona ermesi amacıyla, tüm tarafların eşit katılımıyla bir barış konferansının toplanmasını desteklemek için Almanya'yla çalışmaya hazır" dedi.
Thomas Bagger, Çin'e Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif rolünden dolayı teşekkür etti ve Özel Temsilci Li Hui'nin mekik diplomasisi yürütme çabalarını takdir etti.
Bagger, Almanya ile Çin'in krizin mevcut durumu, bir sonraki adım ve barış müzakereleriyle ilgili beklentiler konusunda çok fazla ortak fikre sahip olduğunu ve bu konuda Çin tarafıyla iletişimi devam ettirmek istediklerini dile getirdi.
Çinli Özel Temsilci Li'nin mekik diplomasisinin amaçlarından biri Pekin'in Şubat 2023'te sunduğu Ukrayna barış planını hayata geçirmek için başkentlerden görüş almak. 'Çin'in Ukrayna Krizinde Siyasi Çözüme Dair Tutumu' başlığı ile servis edilen 12 maddelik barış planında öncelikli olarak düşmanlıkların durdurulması, müzakerelerin yeniden başlatılması, Soğuk Savaş zihniyetinin terk edilmesi, stratejik risklerin azaltılması ve tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi çağrıları yer alıyor.
Diğer yandan insani krizin aşılması, tahıl anlaşmasının uygulanması, Ukrayna'nın restorasyonu ve nükleer santrallerin güvenliğinin sağlanmasından da bahseden plan, aynı zamanda Çin’in uluslararası toplumla birlikte çalışmaya ve çatışmanın çözümünde yapıcı bir rol oynamaya istekli olduğunun altını çiziyor.