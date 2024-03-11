https://sputniknews.com.tr/20240311/chp-pm-uyesi-bozoglu-hatayda-2-erciyes-dagi-buyuklugunde-deprem-atigi-dogaya-dokuldu-1081589699.html

CHP PM üyesi Bozoğlu: Hatay’da 2 Erciyes Dağı büyüklüğünde deprem atığı doğaya döküldü

CHP PM üyesi Bozoğlu: Hatay’da 2 Erciyes Dağı büyüklüğünde deprem atığı doğaya döküldü

Sputnik Türkiye

Hatay’da 6 Şubat Depremi sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Serinyol atık depolama merkezi önünde açıklama yapan CHP PM üyesi Bozoğlu 250... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T14:47+0300

2024-03-11T14:47+0300

2024-03-11T14:47+0300

türkiye

deprem

hatay

enkaz

çevre kirliliği

baran bozoğlu

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11 İli etkileyen 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 13 ay geçti. Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar iki Erciyes dağı büyüklüğünde deprem atığı ortaya çıktı.Çevre Mühendisi ve CHP PM Üyesi olan Baran Bozoğlu Serinyol atık depolama merkezi önünde yaptığı açıklamada atıkların geri dönüştürülmek yerine doğaya atıldığını savunarak şunları söyledi:‘Yeraltı suları kirlendi’Enkazlardan çıkarılan atıkların çevreye ve yer altı su kaynaklarına olumsuz etki yaptığını da belirten Bozoğlu “Bu deprem atıkları içerisinde kimyasal malzemeler barındıran, aynı zamanda içerisinde tehlike atıklar barındıran maddeler olarak yağışla beraber yeraltı sularımızı kirletme durumundadır. Amik Ovası'nda üretilen tarımsal ürünler risk altındadır. Yeraltı sularımız ne yazık ki kirlenmiştir. Yaptığımız analizlerde, yeraltı sularımızda ağır metal oranı artmaya başlamaktadır. Ve bütün bunlara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından herhangi bir çevresel izleme yapılmamaktadır. Atık sahalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmamakta. Vatandaşlarımız halk sağlığı problemiyle, riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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türkiye

hatay

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deprem, hatay, enkaz, çevre kirliliği, baran bozoğlu