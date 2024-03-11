https://sputniknews.com.tr/20240311/chp-pm-uyesi-bozoglu-hatayda-2-erciyes-dagi-buyuklugunde-deprem-atigi-dogaya-dokuldu-1081589699.html
CHP PM üyesi Bozoğlu: Hatay’da 2 Erciyes Dağı büyüklüğünde deprem atığı doğaya döküldü
CHP PM üyesi Bozoğlu: Hatay’da 2 Erciyes Dağı büyüklüğünde deprem atığı doğaya döküldü
Sputnik Türkiye
Hatay’da 6 Şubat Depremi sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Serinyol atık depolama merkezi önünde açıklama yapan CHP PM üyesi Bozoğlu 250... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T14:47+0300
2024-03-11T14:47+0300
2024-03-11T14:47+0300
türkiye
deprem
hatay
enkaz
çevre kirliliği
baran bozoğlu
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11 İli etkileyen 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 13 ay geçti. Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar iki Erciyes dağı büyüklüğünde deprem atığı ortaya çıktı.Çevre Mühendisi ve CHP PM Üyesi olan Baran Bozoğlu Serinyol atık depolama merkezi önünde yaptığı açıklamada atıkların geri dönüştürülmek yerine doğaya atıldığını savunarak şunları söyledi:‘Yeraltı suları kirlendi’Enkazlardan çıkarılan atıkların çevreye ve yer altı su kaynaklarına olumsuz etki yaptığını da belirten Bozoğlu “Bu deprem atıkları içerisinde kimyasal malzemeler barındıran, aynı zamanda içerisinde tehlike atıklar barındıran maddeler olarak yağışla beraber yeraltı sularımızı kirletme durumundadır. Amik Ovası'nda üretilen tarımsal ürünler risk altındadır. Yeraltı sularımız ne yazık ki kirlenmiştir. Yaptığımız analizlerde, yeraltı sularımızda ağır metal oranı artmaya başlamaktadır. Ve bütün bunlara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından herhangi bir çevresel izleme yapılmamaktadır. Atık sahalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmamakta. Vatandaşlarımız halk sağlığı problemiyle, riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/3-yerbilimciden-adana-uyarisi-her-an-deprem-uretebilecek-faylarla-cevrili-1081498995.html
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Osman Nuri Cerit
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deprem, hatay, enkaz, çevre kirliliği, baran bozoğlu
deprem, hatay, enkaz, çevre kirliliği, baran bozoğlu
CHP PM üyesi Bozoğlu: Hatay’da 2 Erciyes Dağı büyüklüğünde deprem atığı doğaya döküldü
Hatay’da 6 Şubat Depremi sonrasında enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Serinyol atık depolama merkezi önünde açıklama yapan CHP PM üyesi Bozoğlu 250 milyon ton deprem atığının geri dönüştürmek yerine kontrolsüz olarak doğaya bırakıldığını ifade etti.
11 İli etkileyen 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 13 ay geçti. Depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay merkezinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar iki Erciyes dağı büyüklüğünde deprem atığı ortaya çıktı.
Çevre Mühendisi ve CHP PM Üyesi olan Baran Bozoğlu Serinyol atık depolama merkezi önünde yaptığı açıklamada atıkların geri dönüştürülmek yerine doğaya atıldığını savunarak şunları söyledi:
“Şu anda deprem kaynaklı 250 milyon tondan fazla, yaklaşık iki Erciyes Dağı büyüklüğünde deprem atığıyla karşı karşıyayız. Ve bu deprem atıkları ne yazık ki doğru şekilde yönetilmemektedir. Hatay'ın çeşitli bölgelerinde bu atıklar, bugün arkada gördüğünüz alan başta olmak üzere Serinyol bölgesi başta olmak üzere birçok yerde toprak zeminin üzerine ormanlık alanlara, deniz kenarında kıyı şeritlerine depolanmış durumdadır.”
‘Yeraltı suları kirlendi’
Enkazlardan çıkarılan atıkların çevreye ve yer altı su kaynaklarına olumsuz etki yaptığını da belirten Bozoğlu “Bu deprem atıkları içerisinde kimyasal malzemeler barındıran, aynı zamanda içerisinde tehlike atıklar barındıran maddeler olarak yağışla beraber yeraltı sularımızı kirletme durumundadır. Amik Ovası'nda üretilen tarımsal ürünler risk altındadır. Yeraltı sularımız ne yazık ki kirlenmiştir. Yaptığımız analizlerde, yeraltı sularımızda ağır metal oranı artmaya başlamaktadır. Ve bütün bunlara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından herhangi bir çevresel izleme yapılmamaktadır. Atık sahalarında işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmamakta. Vatandaşlarımız halk sağlığı problemiyle, riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.