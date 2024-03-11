https://sputniknews.com.tr/20240311/ahmet-hakan-muhalefete-sordu-erdogan-birakinca-senin-halin-ne-olacak-1081576896.html

Ahmet Hakan muhalefete sordu: 'Erdoğan bırakınca senin halin ne olacak?'

Ahmet Hakan muhalefete sordu: 'Erdoğan bırakınca senin halin ne olacak?'

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti bırakmasının ardından nasıl bir duruş sergileyeceğini merak ettiğini yazdı ve "Oysa asıl CHP ve... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T09:53+0300

2024-03-11T09:53+0300

2024-03-11T09:53+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

ahmet hakan

seçim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklamasının ardından siyasette birçok soru akla geldi.Konuyu bugünkü yazısına taşıyan Ahmet Hakan, "Erdoğan, “bu benim final seçimim” dedi ya... Herkes Erdoğan bırakınca AK Parti’nin geleceğinin ne olacağını merak ediyor. Oysa asıl CHP ve profesyonel CHP yandaşı tiplerin geleceklerinin ne olacağını merak etmek gerekiyor." dedi.Ahmet Hakan, CHP'nin Erdoğan'dan sonraki siyasi konumunu sorguladı ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240308/cumhurbaskani-erdogan-benim-icin-bu-bir-final-yasanin-verdigi-yetkiyle-bu-secim-benim-son-secimim-1081527879.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, ahmet hakan, seçim