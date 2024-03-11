https://sputniknews.com.tr/20240311/ahmet-hakan-muhalefete-sordu-erdogan-birakinca-senin-halin-ne-olacak-1081576896.html
Ahmet Hakan muhalefete sordu: 'Erdoğan bırakınca senin halin ne olacak?'
Ahmet Hakan muhalefete sordu: 'Erdoğan bırakınca senin halin ne olacak?'
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti bırakmasının ardından nasıl bir duruş sergileyeceğini merak ettiğini yazdı ve "Oysa asıl CHP ve... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T09:53+0300
2024-03-11T09:53+0300
2024-03-11T09:53+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
ahmet hakan
seçim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklamasının ardından siyasette birçok soru akla geldi.Konuyu bugünkü yazısına taşıyan Ahmet Hakan, "Erdoğan, “bu benim final seçimim” dedi ya... Herkes Erdoğan bırakınca AK Parti’nin geleceğinin ne olacağını merak ediyor. Oysa asıl CHP ve profesyonel CHP yandaşı tiplerin geleceklerinin ne olacağını merak etmek gerekiyor." dedi.Ahmet Hakan, CHP'nin Erdoğan'dan sonraki siyasi konumunu sorguladı ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240308/cumhurbaskani-erdogan-benim-icin-bu-bir-final-yasanin-verdigi-yetkiyle-bu-secim-benim-son-secimim-1081527879.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, ahmet hakan, seçim
recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, ahmet hakan, seçim
Ahmet Hakan muhalefete sordu: 'Erdoğan bırakınca senin halin ne olacak?'
Ahmet Hakan, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaseti bırakmasının ardından nasıl bir duruş sergileyeceğini merak ettiğini yazdı ve "Oysa asıl CHP ve profesyonel CHP yandaşı tiplerin geleceklerinin ne olacağını merak etmek gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'son seçimim' açıklamasının ardından siyasette birçok soru akla geldi.
Konuyu bugünkü yazısına taşıyan Ahmet Hakan, "Erdoğan, “bu benim final seçimim” dedi ya... Herkes Erdoğan bırakınca AK Parti’nin geleceğinin ne olacağını merak ediyor. Oysa asıl CHP ve profesyonel CHP yandaşı tiplerin geleceklerinin ne olacağını merak etmek gerekiyor." dedi.
Ahmet Hakan, CHP'nin Erdoğan'dan sonraki siyasi konumunu sorguladı ve şunları söyledi:
"Yıllardır öyle alıştılar ki... Sırf Erdoğan karşıtlığından beslenmeye. “Tatava yapma bas geç” anlayışıyla işi götürmeye. “Bize oy vermezseniz Erdoğan kazanır” dışında pek cümle kurmamaya. Doğru dürüst bir siyasi alternatif üretememeye. Sadece “Erdoğan” diyerek oy kazanmaya. İzmir’i, Çankaya’yı, Kadıköy’ü cepte bulmaya. Erdoğan’ın negatifi olmakla yetinmeye. Erdoğan siyasetten elini eteğini çekince ne olacak bunların hali? Her biri uzay boşluğunda salınan birer yerçekimsiz karanfile mi dönüşecek?"