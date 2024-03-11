https://sputniknews.com.tr/20240311/abd-yapimi-abrams-tanklari-ukraynada-bir-bir-imha-ediliyor-1081592742.html

ABD yapımı Abrams tankları, Ukrayna'da bir bir imha ediliyor

ABD yapımı Abrams tankları, Ukrayna'da bir bir imha ediliyor

Sputnik Türkiye

Washington yönetiminin Kiev'e büyük umutlarla tedarik ettiği M1 Abrams tankları, muharebe sahasında Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin beklediği sonuçları... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T16:36+0300

2024-03-11T16:36+0300

2024-03-11T16:36+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, ABD tarafından Kiev rejimine sağlanan bir Abrams tankının daha Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Avdeyevka kenti istikametinde imha edildiğini bildirdi.Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka istikametinde 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun 11 karşı saldırıyı püskürttüğünü, 430'dan fazla asker ile 1 Abrams tankını imha ettiğini aktardı.Bakanlığın açıklamasına göre ABD yapımı 'Paladin' topçu sistemi ile Ukrayna ordusuna ait 2 mühimmat deposunu da imha eden Rus güçleri, silahlı faaliyetler sonucunda Avdeyevka istikametinde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi.Kupyansk yönünde 'Zapad' (Batı) askeri grubu, 4 karşı saldırıyı akamete uğratırken 30 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi. Fransa yapımı 2 'Caesar' obüsü, Çekya yapımı 1 'Vampire' çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Donetsk yönünde daha elverişli hat ve mevzileri ele geçiren 'Yug' (Güney) askeri grubu, bastırdığı 1 karşı saldırı sırasında 180 askeri etkisiz hale getirdi.Güney Donetsk yönünde 'Vostok' (Doğu) askeri grubu, düşmana ağır darbe vururken 140'tan fazla Ukrayna askeri hayatını kaybetti.Herson yönünde ise Dinyeper askeri grubu, daha elverişli hat ve mevzileri ele geçirip 30 askeri öldürdü.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 142 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerine ait 10 reaktif mermi ile Ukrayna ordusunun 81 İHA'sı da imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240307/eski-abd-istihbaratcisi-ritter-ukraynaya-abrams-vermenin-anlami-yok-kullanamiyorlar-1081471634.html

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