https://sputniknews.com.tr/20240310/unlu-sarkicilar-iyi-partiden-aday-olan-hakan-pekere-destek-icin-sahne-aldi--1081552297.html

Ünlü şarkıcılar İYİ Parti'den aday olan Hakan Peker'e destek için sahne aldı

Ünlü şarkıcılar İYİ Parti'den aday olan Hakan Peker'e destek için sahne aldı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'e destek amaçlı organize dilen konserde 90'lı yılların ünlü isimleri Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T09:16+0300

2024-03-10T09:16+0300

2024-03-10T09:49+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

hakan peker

iyi parti

31 mart yerel seçimleri

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in organize ettiği konsere katıldı. Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte Hakan Peker'in söylediği "Bir Efsane" şarkısına eşlik eden Akşener, Peker'e destek isteyerek kentten ayrıldı. Hakan Peker'in ardından Zafer Peker, Reyhan Karaca ve Burak Kut da sahne aldı.

https://sputniknews.com.tr/20231031/sarkici-hakan-peker-safranboluya-dokunmak-icin-belediye-baskan-adayi-oldum-1076930836.html

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