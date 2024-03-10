https://sputniknews.com.tr/20240310/unlu-sarkicilar-iyi-partiden-aday-olan-hakan-pekere-destek-icin-sahne-aldi--1081552297.html
Ünlü şarkıcılar İYİ Parti'den aday olan Hakan Peker'e destek için sahne aldı
Ünlü şarkıcılar İYİ Parti'den aday olan Hakan Peker'e destek için sahne aldı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'e destek amaçlı organize dilen konserde 90'lı yılların ünlü isimleri Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T09:16+0300
2024-03-10T09:16+0300
2024-03-10T09:49+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hakan peker
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081552371_0:1:3637:2047_1920x0_80_0_0_348439c9aa898b823223b2fca62a0d6d.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in organize ettiği konsere katıldı. Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte Hakan Peker'in söylediği "Bir Efsane" şarkısına eşlik eden Akşener, Peker'e destek isteyerek kentten ayrıldı. Hakan Peker'in ardından Zafer Peker, Reyhan Karaca ve Burak Kut da sahne aldı.
https://sputniknews.com.tr/20231031/sarkici-hakan-peker-safranboluya-dokunmak-icin-belediye-baskan-adayi-oldum-1076930836.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0a/1081552371_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_0994356f1e46cf6d5b1f35247937b74a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hakan peker nereli, hakan peker iyi parti, hakan peker safranbalo, hakan peker konseri safranbolu
hakan peker nereli, hakan peker iyi parti, hakan peker safranbalo, hakan peker konseri safranbolu
Ünlü şarkıcılar İYİ Parti'den aday olan Hakan Peker'e destek için sahne aldı
09:16 10.03.2024 (güncellendi: 09:49 10.03.2024)
İYİ Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'e destek amaçlı organize dilen konserde 90'lı yılların ünlü isimleri Reyhan Karaca, Burak Kut ve Zafer Peker sahne aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker'in organize ettiği konsere katıldı.
Misak-ı Milli Meydanında düzenlenen etkinlikte Hakan Peker'in söylediği "Bir Efsane" şarkısına eşlik eden Akşener, Peker'e destek isteyerek kentten ayrıldı.
Hakan Peker'in ardından Zafer Peker, Reyhan Karaca ve Burak Kut da sahne aldı.