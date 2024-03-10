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https://sputniknews.com.tr/20240310/turistik-tren-karaelmas-ekspresi-tanitim-turunu-tamamladi-seferler-12-nisanda-baslayacak-1081559586.html
Turistik tren Karaelmas Ekspresi tanıtım turunu tamamladı: Seferler 12 Nisan'da başlayacak
Turistik tren Karaelmas Ekspresi tanıtım turunu tamamladı: Seferler 12 Nisan'da başlayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin yeni turistik treni olarak tanımlanan Karaelmas Ekspresi, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan yola çıkan... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T15:25+0300
2024-03-10T15:27+0300
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Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buldu.Rota boyunca üzüm bağları ve tarihi kalesiyle Kalecik, tuz mağarası ve müzeleriyle Çankırı, tarihi konakların bulunduğu Çerkeş, ziyaret edilen ilk duraklar oldu.Karaelmas Ekspresi yolcularına, klasik Osmanlı kent mimarisinin en güzel örneklerinden UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüme fırsatı sundu.Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde madencilik tarihine ışık tutulan tur kapsamında, yolcular, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağında madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma sürecini yerinde gözlemledi.Zonguldak'ta ayrıca milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle öne çıkan Gökgöl Mağarası'nı da gezen turistik tren yolcuları, mağaradaki galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleri ilgiyle seyretti.Sahip olduğu doğasıyla Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, Eskipazar'da ise Hadrianapolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi.Gece saatlerinde Ankara'ya ulaşan Karaelmas Ekspresi, böylece iki günlük tanıtım seferini tamamladı.Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri, 12 Nisan'da başlayacak.Yolculuğa ilişkin deneyimlerini ve gözlemlerini AA muhabiriyle paylaşan yolcu Önderhan Gültekin, seyahati "eşsiz bir deneyim" şeklinde tanımladı.Tren güzergahının çok farklı güzellikler sunduğunu ifade eden Gültekin, "Karayollarıyla gidemediğimiz göremediğimiz bir çok şeyi görme fırsatı yakaladık. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Unutulmaz anılar biriktirdik" dedi.Gültekin, programda ve gidiş ve dönüş yönünde durulacak şehirlerde yapılacak bazı değişikliklerle programın düzenlenebileceğini belirtti.Yasemin Kocaman da biraz uzun ama güzel bir tur tecrübesi yaşadıklarını söyledi.Haftada bir seferKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Treniyle Ankara-Zonguldak hattında haftada bir gidiş ve bir geliş olarak turistik sefer düzenlenecek.Talebe göre sefer sayılarının artırılması öngörülen turlar için seyahat acenteleri de farklı paketlerde seyahat seçenekleri sunacak.Turistik tren turlarıyla rota üzerindeki şehirlerin yanı sıra bu şehirlere yakın diğer kentlerin turizmine de katkı sunulması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240310/dunyanin-en-cok-ziyaret-edilen-sehirleri-listesi-yayinlandi-birinci-ve-dorduncu-kent-turkiyeden-1081556436.html
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karaelmas ekspresi nedir, karaelmas ekspresi nereden geçecek, karaelmas ekspresi ne zaman başlayacak, karaelmas ekspresi ne kadar
karaelmas ekspresi nedir, karaelmas ekspresi nereden geçecek, karaelmas ekspresi ne zaman başlayacak, karaelmas ekspresi ne kadar

Turistik tren Karaelmas Ekspresi tanıtım turunu tamamladı: Seferler 12 Nisan'da başlayacak

15:25 10.03.2024 (güncellendi: 15:27 10.03.2024)
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Türkiye'nin yeni turistik treni olarak tanımlanan Karaelmas Ekspresi, 8 Mart Cuma günü Ankara'dan çıktığı tanıtım turunu tamamladı. Ankara'dan yola çıkan trenle Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ta çok sayıda yer de ziyaret ediliyor.
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buldu.
Rota boyunca üzüm bağları ve tarihi kalesiyle Kalecik, tuz mağarası ve müzeleriyle Çankırı, tarihi konakların bulunduğu Çerkeş, ziyaret edilen ilk duraklar oldu.
Karaelmas Ekspresi yolcularına, klasik Osmanlı kent mimarisinin en güzel örneklerinden UNESCO Kültürel Miras Şehri Safranbolu'nun Arnavut kaldırımlı sokaklarında yürüme fırsatı sundu.
Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde madencilik tarihine ışık tutulan tur kapsamında, yolcular, Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağında madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma sürecini yerinde gözlemledi.
Zonguldak'ta ayrıca milyonlarca yıllık mercan fosilleriyle öne çıkan Gökgöl Mağarası'nı da gezen turistik tren yolcuları, mağaradaki galeri, sarkıt, dikit, sütun ve travertenleri ilgiyle seyretti.
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
© AA / Ahmet Serdar EserYolcular, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağında madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma sürecini yerinde gözlemliyor.
Yolcular, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağında madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma sürecini yerinde gözlemliyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Yolcular, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağında madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma sürecini yerinde gözlemliyor.
© AA / Ahmet Serdar Eser Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ise Hadrianapolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi.
Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ise Hadrianapolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ise Hadrianapolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi.
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
© AA / Ahmet Serdar EserKaraelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
1/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
2/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
3/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
4/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Yolcular, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Eğitim Ocağında madencilerin çalışma şartları, maden ocağının işleyişi ve çalışma sürecini yerinde gözlemliyor.
5/7
© AA / Ahmet Serdar Eser
Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ise Hadrianapolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi.
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
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© AA / Ahmet Serdar Eser
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri kapsamında, Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak'ı içine alan tanıtım turunda, yolcular, Batı Karadeniz'in zengin doğal, tarihi ve kültürel mirasını görme fırsatı buluyor
Sahip olduğu doğasıyla Yenice'nin ormanları içinde nehir kenarlarından, tünellerden ve köprülerden geçen trenle yolculuk yapma imkanı bulan yolcular, Eskipazar'da ise Hadrianapolis Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan tarihi yapıların kalıntılarını inceledi.
Gece saatlerinde Ankara'ya ulaşan Karaelmas Ekspresi, böylece iki günlük tanıtım seferini tamamladı.
Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Tren Turu seferleri, 12 Nisan'da başlayacak.
Yolculuğa ilişkin deneyimlerini ve gözlemlerini AA muhabiriyle paylaşan yolcu Önderhan Gültekin, seyahati "eşsiz bir deneyim" şeklinde tanımladı.
Tren güzergahının çok farklı güzellikler sunduğunu ifade eden Gültekin, "Karayollarıyla gidemediğimiz göremediğimiz bir çok şeyi görme fırsatı yakaladık. Bizim için güzel bir deneyim oldu. Unutulmaz anılar biriktirdik" dedi.
Gültekin, programda ve gidiş ve dönüş yönünde durulacak şehirlerde yapılacak bazı değişikliklerle programın düzenlenebileceğini belirtti.
Yasemin Kocaman da biraz uzun ama güzel bir tur tecrübesi yaşadıklarını söyledi.

Haftada bir sefer

Karaelmas Ekspresi Batı Karadeniz Turistik Treniyle Ankara-Zonguldak hattında haftada bir gidiş ve bir geliş olarak turistik sefer düzenlenecek.
Talebe göre sefer sayılarının artırılması öngörülen turlar için seyahat acenteleri de farklı paketlerde seyahat seçenekleri sunacak.
Turistik tren turlarıyla rota üzerindeki şehirlerin yanı sıra bu şehirlere yakın diğer kentlerin turizmine de katkı sunulması bekleniyor.
İstanbul Kadıköy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
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