Slovak lider Fico, Ukrayna'nın siyasi nedenlerle AB'ye kabul edilebileceğine inanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
07:10
2 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
07:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:29
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
08:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
08:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
08:41
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
09:14
2 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
09:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
09:53
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
10:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
11:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
12:46
3 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
16:12
3 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
16:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
17:10
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
17:23
1 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
18:19
2 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
18:49
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
20:12
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
09:11
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
10 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
09:51
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
10:24
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
10:37
3 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
12:10
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
12:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:08
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
18:21
2 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
18:29
21 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
20:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
20:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
20:21
1 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
20:50
3 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
21:12
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
21:23
3 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
21:37
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
21:50
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
22:00
1 dk
96. OSCAR ÖDÜLLERİ
Yumruk skandalından spontane selfie’ye: Oscar tarihindeki unutulmaz olaylar
22:30
21 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
23:26
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240310/slovak-lider-fico-ukraynanin-siyasi-nedenlerle-abye-kabul-edilebilecegine-inaniyor-1081553594.html
Slovak lider Fico, Ukrayna'nın siyasi nedenlerle AB'ye kabul edilebileceğine inanıyor
Slovak lider Fico, Ukrayna'nın siyasi nedenlerle AB'ye kabul edilebileceğine inanıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğini değerlendiren Slovakya Başbakanı Robert Fico, siyasi mülahazaların, ülkenin AB'ye katılmaya aday ülkeler için... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T11:01+0300
2024-03-10T11:01+0300
ukrayna krizi
ukrayna
slovakya
robert fico
batı
avrupa birliği
ab üyeliği
rusya
barış
müzakere
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076759609_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4b6d82c05984149bf93f9cb76af32cbd.jpg
Kişisel sosyal hesabında video mesajı yayınlayan Fico, “Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olmasını istiyorum, ancak aday ülke kriterlerini karşılamaya hazır olduğunda” ifadelerini kullanırken, konuşmasını, “Ancak korkarım ki bu ülkenin üyelik sürecinde, gerçekten hazır olup olmadığıyla ilgili kriterlerinden ziyade tamamen siyasi kriterler geçerli olacak” diye sürdürdü.Ukrayna'daki yüksek yolsuzluk seviyesini hatırlatan Slovak lider, ancak AB'nin yönetim organlarının bu konu hakkında konuşmayı siyasi açıdan yanlış bulduğunu vurgularken, aynı zamanda askeri çatışma devam ettiği sürece Ukrayna'nın topluluğa katılım sürecinin gerçekleşmesinin de mümkün olamayacağını anımsattı.Fico, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:Yakın zamanda AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söyleyen Fico, Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu belirtmişti.Ukrayna'nın 'dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri' olduğunu iddia eden Fico, "Size gönderilen yardımların ne kadarının bir yerlerde kaybolduğunu ancak Tanrı bilir" dedi.Fico, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın askeri çözümü olmadığını ifade ederek Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini, Rusya'nın çekilmesinin gerçekçi olmadığını savundu. Fico, daha önce Pravda gazetesinde yayımlanan makalesinde Batılı ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında en az iki ateşkes fırsatını engellemekle suçlamıştı.Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki ve Rusya'ya yaptırım uygulama odaklı stratejisinin Moskova yönetimini 'diz çöktürmede' başarısız olduğunu ifade eden Fico, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği topraklarda gücü elinde tuttuğuna, Batı'nın yardımına bağımlı olan Ukrayna'nın ise taarruz savaşı için askeri kapasiteden yoksun olduğuna vurgu yapmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi konumunun günden güne sarsıldığını savunan Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğin ise güçlendiğini ifade etmişti.Fico, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların 'başarısızlığını', "Ne Rus ekonomisi ne de Rus para birimi çöktü, Rusya karşıtı yaptırımlar bu devasa ülkenin kendi kendine yeterliliğini artırdı. Rus enerji şirketleri Çin ve Hindistan'a rekor teslimatlar yaptığını bildirdi" sözleriyle eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html
ukrayna
slovakya
batı
avrupa birliği
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076759609_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ab4662e1e5a0d80317fc38377bb67790.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, slovakya, robert fico, batı, avrupa birliği, ab üyeliği, rusya, barış, müzakere
ukrayna, slovakya, robert fico, batı, avrupa birliği, ab üyeliği, rusya, barış, müzakere

Slovak lider Fico, Ukrayna'nın siyasi nedenlerle AB'ye kabul edilebileceğine inanıyor

11:01 10.03.2024
© AFP 2023 / TOMAS BENEDIKOVICSlovakya Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico
Slovakya Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
© AFP 2023 / TOMAS BENEDIKOVIC
Abone ol
Ukrayna’nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğini değerlendiren Slovakya Başbakanı Robert Fico, siyasi mülahazaların, ülkenin AB'ye katılmaya aday ülkeler için aranan koşullara gerçek anlamda uyum sağlamasından daha ağır basmasından korkuyor.
Kişisel sosyal hesabında video mesajı yayınlayan Fico, “Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olmasını istiyorum, ancak aday ülke kriterlerini karşılamaya hazır olduğunda” ifadelerini kullanırken, konuşmasını, “Ancak korkarım ki bu ülkenin üyelik sürecinde, gerçekten hazır olup olmadığıyla ilgili kriterlerinden ziyade tamamen siyasi kriterler geçerli olacak” diye sürdürdü.
Ukrayna'daki yüksek yolsuzluk seviyesini hatırlatan Slovak lider, ancak AB'nin yönetim organlarının bu konu hakkında konuşmayı siyasi açıdan yanlış bulduğunu vurgularken, aynı zamanda askeri çatışma devam ettiği sürece Ukrayna'nın topluluğa katılım sürecinin gerçekleşmesinin de mümkün olamayacağını anımsattı.
Fico, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
“Biz, derhal ateşkes, çatışmaların durdurulması ve müzakerelerin başlaması konusunu açmaya çalışıyoruz. Bence Rusları ve Ukraynalıları 10 yıl boyunca birbirlerini öldürmeye bırakmaktansa 10 yıl boyunca müzakere masasında kavga etmek daha iyidir. Asıl soru, kimin ne istediği? Bana öyle geliyor ki Batı bu savaşı son derece destekliyor. Bu mesaj 2022 yılında, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'yı Rusya ile barış anlaşması imzalamaktan vazgeçirerek, ‘Ukrayna'daki savaşı Rusya'yı zayıflatmak için kullanalım, Ukrayna'ya askeri ve ekonomik yardım yapalım, Rusya'ya yaptırımlar uygulayalım ve Rusya'yı uluslararası, siyasi, ekonomik ve mali olarak zayıflatalım’ demesiyle ortaya çıktı. Bu işe yaramıyor. Savaş iki yıldır devam ediyor. Rusya'nın toprak kazanımlarının Ukrayna'nınkinden daha fazla olduğunu öğreniyoruz. Her iki tarafta da çok sayıda ölü asker, yaralı asker var. Rusya ekonomik ve siyasi olarak başarılı bir şekilde yaşıyor, Putin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) çok fazla desteğe sahip. Sanırım Batı'nın bu stratejisinin iyi olup olmadığını sorma hakkımız var. Ben Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin işe yaramadığını savunuyorum.
Yakın zamanda AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söyleyen Fico, Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu belirtmişti.
Ukrayna'nın 'dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri' olduğunu iddia eden Fico, "Size gönderilen yardımların ne kadarının bir yerlerde kaybolduğunu ancak Tanrı bilir" dedi.
Fico, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın askeri çözümü olmadığını ifade ederek Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini, Rusya'nın çekilmesinin gerçekçi olmadığını savundu. Fico, daha önce Pravda gazetesinde yayımlanan makalesinde Batılı ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında en az iki ateşkes fırsatını engellemekle suçlamıştı.
Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki ve Rusya'ya yaptırım uygulama odaklı stratejisinin Moskova yönetimini 'diz çöktürmede' başarısız olduğunu ifade eden Fico, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği topraklarda gücü elinde tuttuğuna, Batı'nın yardımına bağımlı olan Ukrayna'nın ise taarruz savaşı için askeri kapasiteden yoksun olduğuna vurgu yapmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi konumunun günden güne sarsıldığını savunan Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğin ise güçlendiğini ifade etmişti.
Fico, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların 'başarısızlığını', "Ne Rus ekonomisi ne de Rus para birimi çöktü, Rusya karşıtı yaptırımlar bu devasa ülkenin kendi kendine yeterliliğini artırdı. Rus enerji şirketleri Çin ve Hindistan'a rekor teslimatlar yaptığını bildirdi" sözleriyle eleştirmişti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya yortusundan önceki Kutsal Cuma'da Haç Yolu (Via Crucis)' ayinini yönetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
Ukrayna krizi
Papa Francis’ten Ukrayna'ya: Kaybeden taraf beyaz bayrağı kaldırma cesaretini gösterebilmeli
00:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала