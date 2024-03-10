https://sputniknews.com.tr/20240310/slovak-lider-fico-ukraynanin-siyasi-nedenlerle-abye-kabul-edilebilecegine-inaniyor-1081553594.html

Slovak lider Fico, Ukrayna'nın siyasi nedenlerle AB'ye kabul edilebileceğine inanıyor

Slovak lider Fico, Ukrayna'nın siyasi nedenlerle AB'ye kabul edilebileceğine inanıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğini değerlendiren Slovakya Başbakanı Robert Fico, siyasi mülahazaların, ülkenin AB'ye katılmaya aday ülkeler için... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T11:01+0300

2024-03-10T11:01+0300

2024-03-10T11:01+0300

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Kişisel sosyal hesabında video mesajı yayınlayan Fico, “Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olmasını istiyorum, ancak aday ülke kriterlerini karşılamaya hazır olduğunda” ifadelerini kullanırken, konuşmasını, “Ancak korkarım ki bu ülkenin üyelik sürecinde, gerçekten hazır olup olmadığıyla ilgili kriterlerinden ziyade tamamen siyasi kriterler geçerli olacak” diye sürdürdü.Ukrayna'daki yüksek yolsuzluk seviyesini hatırlatan Slovak lider, ancak AB'nin yönetim organlarının bu konu hakkında konuşmayı siyasi açıdan yanlış bulduğunu vurgularken, aynı zamanda askeri çatışma devam ettiği sürece Ukrayna'nın topluluğa katılım sürecinin gerçekleşmesinin de mümkün olamayacağını anımsattı.Fico, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:Yakın zamanda AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söyleyen Fico, Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olmadığını, ABD'nin mutlak kontrolü altında olduğunu belirtmişti.Ukrayna'nın 'dünyanın en yozlaşmış ülkelerinden biri' olduğunu iddia eden Fico, "Size gönderilen yardımların ne kadarının bir yerlerde kaybolduğunu ancak Tanrı bilir" dedi.Fico, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın askeri çözümü olmadığını ifade ederek Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini, Rusya'nın çekilmesinin gerçekçi olmadığını savundu. Fico, daha önce Pravda gazetesinde yayımlanan makalesinde Batılı ülkeleri Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında en az iki ateşkes fırsatını engellemekle suçlamıştı.Batı'nın Ukrayna'ya silah tedariki ve Rusya'ya yaptırım uygulama odaklı stratejisinin Moskova yönetimini 'diz çöktürmede' başarısız olduğunu ifade eden Fico, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği topraklarda gücü elinde tuttuğuna, Batı'nın yardımına bağımlı olan Ukrayna'nın ise taarruz savaşı için askeri kapasiteden yoksun olduğuna vurgu yapmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in siyasi konumunun günden güne sarsıldığını savunan Fico, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğin ise güçlendiğini ifade etmişti.Fico, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların 'başarısızlığını', "Ne Rus ekonomisi ne de Rus para birimi çöktü, Rusya karşıtı yaptırımlar bu devasa ülkenin kendi kendine yeterliliğini artırdı. Rus enerji şirketleri Çin ve Hindistan'a rekor teslimatlar yaptığını bildirdi" sözleriyle eleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html

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ukrayna, slovakya, robert fico, batı, avrupa birliği, ab üyeliği, rusya, barış, müzakere