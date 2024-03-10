https://sputniknews.com.tr/20240310/resmi-gazetede-yayimlandi-5-bin-122-yatirim-tesvik-belgesi-verildi-1081552934.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik belgesi listesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verdi. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T10:04+0300
2024-03-10T10:04+0300
2024-03-10T10:04+0300
türkiye
resmi gazete
teşvik
sanayi ve teknoloji bakanlığı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.
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resmi gazete, teşvik, sanayi ve teknoloji bakanlığı
resmi gazete, teşvik, sanayi ve teknoloji bakanlığı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verildi
Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik belgesi listesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.
Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.
Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.