https://sputniknews.com.tr/20240310/resmi-gazetede-yayimlandi-5-bin-122-yatirim-tesvik-belgesi-verildi-1081552934.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verildi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik belgesi listesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Eylül-Aralık 2023 döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi verdi. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T10:04+0300

2024-03-10T10:04+0300

2024-03-10T10:04+0300

türkiye

resmi gazete

teşvik

sanayi ve teknoloji bakanlığı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1c/1074992635_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_f43cb165f586cef9623180218be465b9.png

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı.Öte yandan, 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken söz konusu dönemde 1152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240309/otoyollardan-sorumlu-trafik-kuruluslari-icisleri-bakaninin-onayiyla-belirlenecek-1081544339.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

resmi gazete, teşvik, sanayi ve teknoloji bakanlığı