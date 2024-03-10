https://sputniknews.com.tr/20240310/mhp-genel-baskan-yardimcisi-karakaya-abb-baskan-adayi-mansur-yavas-demin-adayidir-1081549659.html

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: ABB Başkan adayı Mansur Yavaş DEM’in adayıdır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: ABB Başkan adayı Mansur Yavaş DEM’in adayıdır

Sputnik Türkiye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkan... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T00:26+0300

2024-03-10T00:26+0300

2024-03-10T00:26+0300

politika

mansur yavaş

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhur İttifakı Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı'nın proje tanıtım toplantısında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaya, konuşmasında CHP'yi eleştirerek, Ankara'da yapılan kent uzlaşısının CHP ve DEM arasında gerçekleştiğini belirtti.'CHP ile DEM arasında örtülü anlaşma var'Karakaya, CHP'nin stratejik anlaşmalarla adaylarını belirlediğini öne sürerek, Ankara'da DEM'in adaylarını desteklediğini ifade etti. Ayrıca, Karakaya DEM'in adaylarının açıklanmadığını iddia ederek, CHP'nin bu konuda net bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.Karakaya, "Dün masanın altında olanlar bugün masanın üzerine çıkarıldı. Basında gördünüz, Ankara'da yapılan kent uzlaşısı yani yeni ittifakın adı, kimle kimin arasında CHP ile DEM'in arasında. Sadece kent uzlaşısı yaptıkları yerde değil, diğer taraflarda da örtülü stratejik anlaşma yapıyorlar. Yani işlerine gelirse adaylarını çekiyorlar, gelmezse orada bırakıyorlar. Uzlaşıları tam, ittifakları tam. Bende burada kısaca şunu söylüyorum. DEM'in Ankara adayı ne dedi. Biz Ankara'da 3 ilçede kent uzlaşısı yaptık. Bunların başında da hangisi geliyor, Polatlı geliyor, oyun Polatlı üzerine, Yenimahalle üzerine Bala üzerine. Kimin üzerinden, Mansur Yavaş üzerinden. O zaman bizde ne diyoruz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya DEM'in adayıdır. Olmadıklarını çıksın açıklasınlar. DEM'in adayıdır, bugünden itibaren" ifadelerini kullandı.

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