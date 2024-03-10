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https://sputniknews.com.tr/20240310/fenerbahce-pendiksporu-konuk-ediyor-ilk-11de-kimler-var-1081566711.html
Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk ediyor: İlk 11'de kimler var?
Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk ediyor: İlk 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmek için sahaya çıkıyor. İşte kritik... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T18:40+0300
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spor
fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından takip eden Fenerbahçe, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'u konuk ediyor.Söyüncü kadroda yokUEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise karşısında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, bu akşam forma giyemeyecek.Union Saint-Gilloise mücadelesinde maç sonu bacağına kramp girdiği gerekçesiyle sahadan sedyeyle ayrılan İsmail Yüksek kadroda yer almadı.Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, DzekoPendikspor: Erdem, Serkan, Murat, Welinton, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Gökcan, Thiam, Halil, Umut.Ivo Viera ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor, Süper Lig'de son 4 maçını kaybetti ve 26 puanla 19. sırada yer alıyor.Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakemi Kadir Sağlam yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin görev alacak.Fenerbahçe-Pendikspor maçı kaçta?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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fenerbahçe, pendikspor'u konuk ediyor (ilk 11),fenerbahçe ilk 11,fenerbahçe 11'i,fenerbahçe-pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? kritik maçta ilk 11'ler belli oldu,fenerbahçe-pendikspor maçı ne zaman,fenerbahçe maçı saat kaçta
fenerbahçe, pendikspor'u konuk ediyor (ilk 11),fenerbahçe ilk 11,fenerbahçe 11'i,fenerbahçe-pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? kritik maçta ilk 11'ler belli oldu,fenerbahçe-pendikspor maçı ne zaman,fenerbahçe maçı saat kaçta

Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk ediyor: İlk 11'de kimler var?

18:40 10.03.2024 (güncellendi: 18:47 10.03.2024)
© AA / Ali AtmacaFenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber
Fenerbahçe'ye Fred ve Osayi'den iyi haber - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmek için sahaya çıkıyor. İşte kritik karşılaşma öncesi tüm ayrıntılar ve her iki takımın da ilk 11'i.
Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından takip eden Fenerbahçe, sahasında ligde kalma mücadelesi veren Pendikspor'u konuk ediyor.

Söyüncü kadroda yok

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint-Gilloise karşısında sakatlık yaşayan Çağlar Söyüncü, bu akşam forma giyemeyecek.
Union Saint-Gilloise mücadelesinde maç sonu bacağına kramp girdiği gerekçesiyle sahadan sedyeyle ayrılan İsmail Yüksek kadroda yer almadı.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Jayden, Ferdi, Krunic, Fred, Mert Hakan, Cengiz, Tadic, Dzeko
Pendikspor: Erdem, Serkan, Murat, Welinton, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Gökcan, Thiam, Halil, Umut.
Ivo Viera ile yollarını ayıran ve teknik direktörlüğe İbrahim Üzülmez'i getiren Pendikspor, Süper Lig'de son 4 maçını kaybetti ve 26 puanla 19. sırada yer alıyor.
Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakemi Kadir Sağlam yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin görev alacak.
tahsin kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
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Dün, 20:38

Fenerbahçe-Pendikspor maçı kaçta?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
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