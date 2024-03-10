https://sputniknews.com.tr/20240310/dogum-gununde-bir-saat-arayla-iki-kez-arac-carpti-1081569357.html

Doğum gününde bir saat arayla iki kez araç çarptı

Doğum gününde bir saat arayla iki kez araç çarptı

Sputnik Türkiye

Karaman’da üniversite okuyan öğrenci Mücahit Süer’e doğum gününde bir saat arayla iki kez araç çarptı. Aynı hastaneye aynı gün iki kez tedavi için gitmek... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T22:18+0300

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Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Üniversite Mahallesi’ndeki İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan yurtlar bölgesinde yaşandı.Karaman’da üniversite öğrencisine doğum gününde iki kez araç çarptı.Aracın çarpmasıyla yola savrulan Süer yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencisi Mücahit Süer’e kaldığı yurda giderken yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı.Kaza yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Süer’in 1 saat önce üniversitenin güney kapı girişi önündeki kazada yaralanan Mücahit Süer olduğunu görünce şaşırdılar.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Mücahit Süer, ambulansla 1 saat önce taburcu edildiği Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tekrar kaldırıldı.İkinci kazasını da hafif sıyrıklarla atlatan Süer, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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