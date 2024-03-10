https://sputniknews.com.tr/20240310/antalyada-korkutan-deprem--1081564688.html
Antalya'da korkutan deprem
Antalya'da korkutan deprem
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AFAD, Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T17:11+0300
2024-03-10T17:11+0300
2024-03-10T17:57+0300
türkiye
antalya
deprem
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AFAD, Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu:
https://sputniknews.com.tr/20240310/elon-musk-ukraynanin-zorla-askere-alimina-tepki-gosterdi-daha-ne-kadar-kisinin-olmesi-gerek-1081564092.html
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antalya, deprem
Antalya'da korkutan deprem
17:11 10.03.2024 (güncellendi: 17:57 10.03.2024)
AFAD, Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD, Antalya'da 4.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu: