https://sputniknews.com.tr/20240309/rus-ordusu-avdeyevkada-8-karsi-saldiri-girisimi-puskurtuldu-1081535815.html

Rus ordusu: Avdeyevka’da 8 karşı saldırı girişimi püskürtüldü

Rus ordusu: Avdeyevka’da 8 karşı saldırı girişimi püskürtüldü

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun Merkez Askeri Grubunun son 24 saatte Ukrayna ordusunun Avdeyevka yönündeki sekiz karşı saldırı girişimini püskürttüğü belirtildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T12:10+0300

2024-03-09T12:10+0300

2024-03-09T12:10+0300

ukrayna krizi

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rus ordusu

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ukrayna ordusu

gvozdika

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Avdeyevka şehrini kontrol altına alan ve bu yönde faaliyetlerine devam eden Merkez Askeri Grubu’nun Basın Sözcüsü Aleksandr Savçuk, “Grubumuz özel askeri harekat bölgesinde verilen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Birimlerimiz son bir günde Ukrayna ordusunun sekiz karşı saldırısını püskürttü” açıklamasında bulundu.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 350 hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini bildiren Savçuk, düşmana verilen zayiatın yaklaşık 400 asker, üç zırhlı savaş aracı, sekiz otomobil, bir adet 152 mm D-20 obüsü, bir adet 122 mm Gvozdika topçu sistemi, D-30 obüsü ve 120 mm havan topu olduğunu kaydetti.Rus askerler Ukrayna ordusunun İHA kontrol merkezini de yok etti.

https://sputniknews.com.tr/20240309/rusyada-gece-41i-rostovda-47-iha-engellendi-1081531904.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, avdeyevka, ukrayna, ukrayna ordusu, gvozdika