https://sputniknews.com.tr/20240309/pakistanin-yeni-cumhurbaskani-belli-oldu-1081545178.html

Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Pakistan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Sputnik Türkiye

Pakistan Ulusal Meclisi, Pakistan Senatosu ve 4 eyalet meclisinde yapılan oylamada, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ortak... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T17:31+0300

2024-03-09T17:31+0300

2024-03-09T17:31+0300

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pakistan

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanlığı

asıf ali zerdari

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Seçimde, PPP ve PML-N ortak adayı, 2008-2013 döneminde cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Asıf Ali Zerdari resmi olmayan sonuçlara göre ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi.Ülke genelinde Ulusal Meclis’te ve dört eyalet başkentinde yapılan oylamada Pakistanlı milletvekilleri ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak Pakistan Halk Partisi (PPP) eş başkanı Asıf Ali Zardari’yi seçti. 68 yaşındaki Zardari, 181 oy alan en yakın rakibi Pakistan Adalet Hareketi’nin (PTI) adayı Mahmud Khan Achakzai’yi 411 oyla geride bıraktı.Cumhurbaşkanı seçiminde Zerdari'nin rakibi olan Sünni İttihad Konseyinin adayı ve Pahtunhva Milli Avami Partisi (PKMAP) lideri Mahmud Achakzai, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) tarafından da destekleniyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240303/pakistan-yeni-basbakanini-secti-1081313282.html

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pakistan, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı, asıf ali zerdari