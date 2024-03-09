https://sputniknews.com.tr/20240309/haitide-ceteler-baskanlik-sarayi-ve-hukumet-binalarina-saldirdi-1081532358.html
Haiti’de çeteler Başkanlık Sarayı ve hükümet binalarına saldırdı
Haiti’de çeteler Başkanlık Sarayı ve hükümet binalarına saldırdı
Sputnik Türkiye
Haiti'de, hükümetin istifa etmemesi halinde iç savaş çıkarmakla tehdit eden çetelerin dün akşam başkent Port-au-Prince ve çevresinde, Başkanlık Sarayı dahil... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T09:33+0300
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Haitili çeteler dün akşam Port-au-Prince şehir merkezi ve yakınındaki çok sayıda hükümet binasına büyük çaplı bir saldırı başlattı.ABC televizyonu, “Haiti çeteleri Cuma akşamı Port-au-Prince ve çevresinde birkaç hükümet binasına geniş çaplı bir saldırı başlattı” diye bildirdi.Saldırının hedefinde Başkanlık Sarayının yanı sıra, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü binaları olduğu ifade edildi.Görgü tanıkları, televizyona açıklamasında, silah ve patlama sesleri duyduklarını anlattı. Bir kaynak, yaklaşık 10 çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi, lakin henüz bu bilgi doğrulanmadı.Çetelerden birinin elebaşı ‘Barbecue’ lakaplı Jimmy Cherizier dün Başbakan Ariel Henry’nin istifasını talep etti. Eski polis memuru Cherizier, yayımladığı görüntülü mesajda, “Başbakan Ariel Henry istifa etmezse ve uluslararası toplum onu desteklemeye devam ederse doğrudan soykırıma yol açacak iç savaşa gideceğiz” ifadesini kullandı.Ne olmuştu?Başbakan Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan etti ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.Kenya'dan dönerken Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle Dominik'ten Haiti'ye uçuşlar iptal edildiği için 5 Mart salı günü Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapmak zorunda kalmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221021/abd-ve-kanadadan-askeri-mudahale-latin-amerikada-yeni-hedef-haiti-mi-1062579158.html
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haiti, haiti, port-au-prince, kenya
Haiti’de çeteler Başkanlık Sarayı ve hükümet binalarına saldırdı
Haiti'de, hükümetin istifa etmemesi halinde iç savaş çıkarmakla tehdit eden çetelerin dün akşam başkent Port-au-Prince ve çevresinde, Başkanlık Sarayı dahil birkaç hükümet binasına düzenlediği saldırı sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtildi.
Haitili çeteler dün akşam Port-au-Prince şehir merkezi ve yakınındaki çok sayıda hükümet binasına büyük çaplı bir saldırı başlattı.
ABC
televizyonu, “Haiti çeteleri Cuma akşamı Port-au-Prince ve çevresinde birkaç hükümet binasına geniş çaplı bir saldırı başlattı”
diye bildirdi.
Saldırının hedefinde Başkanlık Sarayının yanı sıra, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü binaları olduğu ifade edildi.
Görgü tanıkları, televizyona açıklamasında, silah ve patlama sesleri duyduklarını anlattı. Bir kaynak, yaklaşık 10 çete üyesinin öldürüldüğünü söyledi, lakin henüz bu bilgi doğrulanmadı.
Çetelerden birinin elebaşı ‘Barbecue’ lakaplı Jimmy Cherizier dün Başbakan Ariel Henry’nin istifasını talep etti. Eski polis memuru Cherizier, yayımladığı görüntülü mesajda, “Başbakan Ariel Henry istifa etmezse ve uluslararası toplum onu desteklemeye devam ederse doğrudan soykırıma yol açacak iç savaşa gideceğiz” ifadesini kullandı.
Başbakan Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan 2 hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırılar düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Hükümet, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan etti ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.
Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu.
Kenya'dan dönerken Dominik Cumhuriyeti'nden aktarmayla Haiti'ye gitmeyi amaçlayan Henry, ülkedeki çete şiddetinin devam etmesi nedeniyle Dominik'ten Haiti'ye uçuşlar iptal edildiği için 5 Mart salı günü Porto Riko'nun başkenti San Juan'a iniş yapmak zorunda kalmıştı.