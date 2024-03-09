Bursa'da yavru ayılara doğum günü sürprizi
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı.
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı.
Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından terk edildiği düşünülen ve doğada yaşamayacağı için koruma altına alınan 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu.
Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından terk edildiği düşünülen ve doğada yaşamayacağı için koruma altına alınan 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu.
Temsili doğum günü kutlamasında, balık, reçel, sebze, meyve ve besin değerli yüksek çeşitli ürünlerle hazırlanan pasta görünümlü yiyecekler, özel olarak ayılara verildi.
Temsili doğum günü kutlamasında, balık, reçel, sebze, meyve ve besin değerli yüksek çeşitli ürünlerle hazırlanan pasta görünümlü yiyecekler, özel olarak ayılara verildi.
Kimisi yaralı halde getirilen ayılara Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs isimleri verildi.
Kimisi yaralı halde getirilen ayılara Hurşit, Ziver, Şekerpare, Cesur ve Mayıs isimleri verildi.
Tüm yavru ayılar geldikleri andan itibaren laktozsuz süt, bal, haşlanmış yumurta, meyve püresi ve vitamin-mineral tozundan oluşan özel bir mama hazırlanarak beslendi.
Tüm yavru ayılar geldikleri andan itibaren laktozsuz süt, bal, haşlanmış yumurta, meyve püresi ve vitamin-mineral tozundan oluşan özel bir mama hazırlanarak beslendi.
Ayılar şu an 1 yaşında ve sağlıklı. Yavru ayılar için yapılan temsili doğum günü ise personeller tarafından hazırlanan meyve pastası ile kutlandı.
Ayılar şu an 1 yaşında ve sağlıklı. Yavru ayılar için yapılan temsili doğum günü ise personeller tarafından hazırlanan meyve pastası ile kutlandı.
Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Yaşam Merkezi'nde tedavi süreçleri tamamlanıp ilk yaşlarına sağlıklı bir şekilde giren yavru ayılar için ballı meyveli ve balıklı sebzeli 3 çeşit doğum günü pastası yapıldı.
Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Yaşam Merkezi'nde tedavi süreçleri tamamlanıp ilk yaşlarına sağlıklı bir şekilde giren yavru ayılar için ballı meyveli ve balıklı sebzeli 3 çeşit doğum günü pastası yapıldı.
Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağı olan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan Ovakorusu Ayı Yaşam Merkezine getirildi.
Türkiye'nin ilk ve tek ayı barınağı olan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde yer alan Ovakorusu Ayı Yaşam Merkezine getirildi.
Bazı meraklı genç ayılar ise yavruların bulunduğu alana giremeyince ne olup bittiğini ağacı tırmanıp oradan izleyerek öğrendi.
Bazı meraklı genç ayılar ise yavruların bulunduğu alana giremeyince ne olup bittiğini ağacı tırmanıp oradan izleyerek öğrendi.