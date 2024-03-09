https://sputniknews.com.tr/20240309/besiktas-kulubu-baskani-hasan-arattan-galatasaray-aciklamasi-1081544189.html
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan Galatasaray açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan Galatasaray açıklaması
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımlara değinerek, "Ebedi dost, ezeli rakipler saygı... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T16:44+0300
2024-03-09T16:44+0300
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün dHilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısının kapanışında konuştu.Arat, Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımlara değinerek, "Ebedi dost, ezeli rakipler saygı içinde olmalılar. Maçlar kazanılır kaybedilir. Herkesin müzesinde yeteri kadar kupası var. Beşiktaş 121 yıllık kulüp. Bu kulüpleri idare edenlerin toplumun ve kulüplerin değerlerini ciddiye almalılar. Yaptıkları küçük bir hareket milyonları yanlış yöne sürükleyebilir. Geçen hafta yaşadığımız olay, tatsız bir olaydır. Arkadaşları uyardım, '23 yaşında bir çocuğun yaptığı iş, düzeltmemiz lazım dediler' ama stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Kalabalıkta konuştuğunuzu yalnızken de konuşacaksınız. Beşiktaş kimsenin kayığına binmez. 121 yıldır kartalı kimse kafese sığdıramadı. Kartal özgürdür, özgür olmaya devam edecektir. Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes bilir" ifadelerini kullandı.Camiaların, sembol isimlerine saygılı davranılması gerektiğini vurgulayan Arat, "Seba'dan Sami Yen'den bahsediliyor. Hem kendi hem rakip taraftarlara sesleniyorum, camialarımızın büyükleriyle ilgili sakın yanlış yapmayın. Biz onların mezarına gittiğimizde Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret ediyoruz. Sakın ha camiaların büyüklerini rencide etmeyin. O işleri yönetenler de bunu bahane ederek kötü yönetim sergilemesinler, camiaların 100 yıllık dostluklarına zarar vermesinler" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240305/super-ligden-11-kulup-ile-hasan-arat-pfdkya-sevk-edildi-1081418224.html
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan Galatasaray açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımlara değinerek, "Ebedi dost, ezeli rakipler saygı içinde olmalılar. Maçlar kazanılır kaybedilir. Herkesin müzesinde yeteri kadar kupası var" dedi.
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün dHilton Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen 2024 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısının kapanışında konuştu.
Arat, Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımlara değinerek, "Ebedi dost, ezeli rakipler saygı içinde olmalılar. Maçlar kazanılır kaybedilir. Herkesin müzesinde yeteri kadar kupası var. Beşiktaş 121 yıllık kulüp. Bu kulüpleri idare edenlerin toplumun ve kulüplerin değerlerini ciddiye almalılar. Yaptıkları küçük bir hareket milyonları yanlış yöne sürükleyebilir. Geçen hafta yaşadığımız olay, tatsız bir olaydır. Arkadaşları uyardım, '23 yaşında bir çocuğun yaptığı iş, düzeltmemiz lazım dediler' ama stadı terk ettikten sonra farklı konuştular. Kalabalıkta konuştuğunuzu yalnızken de konuşacaksınız. Beşiktaş kimsenin kayığına binmez. 121 yıldır kartalı kimse kafese sığdıramadı. Kartal özgürdür, özgür olmaya devam edecektir. Türkiye'de hangi salıncağa kimlerin bindiğini herkes bilir" ifadelerini kullandı.
Camiaların, sembol isimlerine saygılı davranılması gerektiğini vurgulayan Arat, "Seba'dan Sami Yen'den bahsediliyor. Hem kendi hem rakip taraftarlara sesleniyorum, camialarımızın büyükleriyle ilgili sakın yanlış yapmayın. Biz onların mezarına gittiğimizde Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret ediyoruz. Sakın ha camiaların büyüklerini rencide etmeyin. O işleri yönetenler de bunu bahane ederek kötü yönetim sergilemesinler, camiaların 100 yıllık dostluklarına zarar vermesinler" diye konuştu.