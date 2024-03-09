https://sputniknews.com.tr/20240309/abd-ordusuna-ait-helikopter-meksika-sinirinda-dustu-3-asker-olu-1081535975.html
ABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 asker ölü
ABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 asker ölü
Sputnik Türkiye
ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralı olduğu belirtildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T12:20+0300
2024-03-09T12:20+0300
2024-03-09T12:20+0300
dünya
abd
abd ordusu
helikopter
askeri helikopter
teksas
ölü
yaralı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044181434_0:71:1601:971_1920x0_80_0_0_f592068e4c0c54a9be1f5102d4d9608f.jpg
ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, sınır güvenliği görevi sırasında UH-72 Lakota model bir helikopterin Teksas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği ifade edilirken 1 askerin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/abdde-apache-savas-helikopteri-dustu-2-asker-oldu-1081054535.html
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044181434_106:0:1493:1040_1920x0_80_0_0_bd45cf8fca8049cbb621ae4a0034ca98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd ordusu, helikopter, askeri helikopter, teksas, ölü, yaralı
abd, abd ordusu, helikopter, askeri helikopter, teksas, ölü, yaralı
ABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 asker ölü
ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralı olduğu belirtildi.
ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, sınır güvenliği görevi sırasında UH-72 Lakota model bir helikopterin Teksas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.
Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği ifade edilirken 1 askerin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.