https://sputniknews.com.tr/20240309/abd-ordusuna-ait-helikopter-meksika-sinirinda-dustu-3-asker-olu-1081535975.html

ABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 asker ölü

ABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü: 3 asker ölü

Sputnik Türkiye

ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralı olduğu belirtildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T12:20+0300

2024-03-09T12:20+0300

2024-03-09T12:20+0300

dünya

abd

abd ordusu

helikopter

askeri helikopter

teksas

ölü

yaralı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/02/1044181434_0:71:1601:971_1920x0_80_0_0_f592068e4c0c54a9be1f5102d4d9608f.jpg

ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, sınır güvenliği görevi sırasında UH-72 Lakota model bir helikopterin Teksas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği ifade edilirken 1 askerin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240224/abdde-apache-savas-helikopteri-dustu-2-asker-oldu-1081054535.html

teksas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd ordusu, helikopter, askeri helikopter, teksas, ölü, yaralı