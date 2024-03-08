https://sputniknews.com.tr/20240308/zaharova-bidenin-kongre-konusmasi-bir-tur-mezozoik-postmodern-1081513195.html
Zaharova: Biden’in Kongre konuşması bir tür mezozoik postmodern
Zaharova: Biden’in Kongre konuşması bir tür mezozoik postmodern
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in Kongre’nin ortak oturumunda yaptığı konuşmasındaki çelişkilere dikkat çekerek... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T14:04+0300
2024-03-08T14:04+0300
2024-03-08T14:04+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram paylaşımında, “Bu bir tür mezozoik postmodern. Biden önce Putin’e seslenerek gitmeyeceğini söyledi. Konuşmanın sonunda da, ‘Akıllı olsaydım hemen şimdi giderdim’ dedi. Yani Biden kendi deyimiyle akıllı olmadığı için gitmiyor” diye yazdı.Biden’in “Ucuz ilaç için Moskova’ya gidebilirsin” tavsiyesine de dikkat çeken Zaharova, konsolosluk departmanının Rusya’ya gelmek isteyen ABD vatandaşları için ‘ziyaretin amacı’ listesine ‘Biden’in tavsiyesiyle ilaç almak için’ maddesini eklemesi gerektiği esprisini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html
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rusya, joe biden, mariya zaharova, ilaç, vladimir putin, ukrayna
rusya, joe biden, mariya zaharova, ilaç, vladimir putin, ukrayna
Zaharova: Biden’in Kongre konuşması bir tür mezozoik postmodern
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in Kongre’nin ortak oturumunda yaptığı konuşmasındaki çelişkilere dikkat çekerek, “Gitmiyor çünkü akıllı değil” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram paylaşımında, “Bu bir tür mezozoik postmodern. Biden önce Putin’e seslenerek gitmeyeceğini söyledi. Konuşmanın sonunda da, ‘Akıllı olsaydım hemen şimdi giderdim’ dedi. Yani Biden kendi deyimiyle akıllı olmadığı için gitmiyor” diye yazdı.
Biden’in “Ucuz ilaç için Moskova’ya gidebilirsin” tavsiyesine de dikkat çeken Zaharova, konsolosluk departmanının Rusya’ya gelmek isteyen ABD vatandaşları için ‘ziyaretin amacı’ listesine ‘Biden’in tavsiyesiyle ilaç almak için’ maddesini eklemesi gerektiği esprisini yaptı.