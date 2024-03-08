https://sputniknews.com.tr/20240308/zaharova-bidenin-kongre-konusmasi-bir-tur-mezozoik-postmodern-1081513195.html

Zaharova: Biden’in Kongre konuşması bir tür mezozoik postmodern

Zaharova: Biden’in Kongre konuşması bir tür mezozoik postmodern

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’in Kongre’nin ortak oturumunda yaptığı konuşmasındaki çelişkilere dikkat çekerek... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T14:04+0300

2024-03-08T14:04+0300

2024-03-08T14:04+0300

dünya

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mariya zaharova

ilaç

vladimir putin

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Telegram paylaşımında, “Bu bir tür mezozoik postmodern. Biden önce Putin’e seslenerek gitmeyeceğini söyledi. Konuşmanın sonunda da, ‘Akıllı olsaydım hemen şimdi giderdim’ dedi. Yani Biden kendi deyimiyle akıllı olmadığı için gitmiyor” diye yazdı.Biden’in “Ucuz ilaç için Moskova’ya gidebilirsin” tavsiyesine de dikkat çeken Zaharova, konsolosluk departmanının Rusya’ya gelmek isteyen ABD vatandaşları için ‘ziyaretin amacı’ listesine ‘Biden’in tavsiyesiyle ilaç almak için’ maddesini eklemesi gerektiği esprisini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html

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rusya, joe biden, mariya zaharova, ilaç, vladimir putin, ukrayna