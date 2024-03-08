Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Moskova Türk Kadınları Organizasyonu (MTKO) etkinlik düzenledi.
Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Moskova Türk Kadınları Organizasyonu (MTKO) etkinlik düzenledi.
Başkent Moskova'daki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile eşi Betül Aksoy Bilgiç, MTKO Başkanı Havva Orhan, moda tasarımcısı Arzu Kaprol ve davetliler katıldı.
Başkent Moskova'daki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile eşi Betül Aksoy Bilgiç, MTKO Başkanı Havva Orhan, moda tasarımcısı Arzu Kaprol ve davetliler katıldı.
Programda, Moskova Türk Kadınları Korosu, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve Rusça şarkılar seslendirdi.
Programda, Moskova Türk Kadınları Korosu, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve Rusça şarkılar seslendirdi.
Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce elde ettiğini belirten Bilgiç, kadınların haklarını tam olarak elde etmesinin devam eden bir süreç olduğunu, kadınların eşitlik mücadelesinin süreklilik arz ettiğini dile getirdi.
Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce elde ettiğini belirten Bilgiç, kadınların haklarını tam olarak elde etmesinin devam eden bir süreç olduğunu, kadınların eşitlik mücadelesinin süreklilik arz ettiğini dile getirdi.
Büyükelçi Bilgiç, programa katılan kadınları kutlayarak onlara gül hediye etti.
Büyükelçi Bilgiç, programa katılan kadınları kutlayarak onlara gül hediye etti.
Bilgiç konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün siyasi haklar ve eşitlik çerçevesinde yapılan mücadelenin sonucunda doğduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'deki kadınlara, dünyanın pek çok ülkesinden önce, önemli haklar verdiğini anlattı.
Bilgiç konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün siyasi haklar ve eşitlik çerçevesinde yapılan mücadelenin sonucunda doğduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'deki kadınlara, dünyanın pek çok ülkesinden önce, önemli haklar verdiğini anlattı.
Bir toplumun gelişmesi için kadının topluma tamamen entegre olması ve her alanda temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, kadın mutlu olduğu zaman ailenin, aile mutlu olduğu zaman da toplumun mutlu olduğunu kaydetti.
Bir toplumun gelişmesi için kadının topluma tamamen entegre olması ve her alanda temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, kadın mutlu olduğu zaman ailenin, aile mutlu olduğu zaman da toplumun mutlu olduğunu kaydetti.
Konuşmaların ardından tasarımcı Arzu Kaprol, moda hakkında söyleşi gerçekleştirdi.
Konuşmaların ardından tasarımcı Arzu Kaprol, moda hakkında söyleşi gerçekleştirdi.