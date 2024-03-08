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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi
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Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Moskova Türk Kadınları Organizasyonu etkinlik düzenledi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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multimedya, türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, 8 mart dünya kadınlar günü, фото, fotoğraf
multimedya, türkiye, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, 8 mart dünya kadınlar günü, фото, fotoğraf

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

19:39 08.03.2024 (güncellendi: 19:41 08.03.2024)
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Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Moskova Türk Kadınları Organizasyonu etkinlik düzenledi.
© AA / Sefa Karacan

Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Moskova Türk Kadınları Organizasyonu (MTKO) etkinlik düzenledi.

Rusya&#x27;da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye&#x27;nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Moskova Türk Kadınları Organizasyonu (MTKO) etkinlik düzenledi. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Sefa Karacan

Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Moskova Türk Kadınları Organizasyonu (MTKO) etkinlik düzenledi.

© AA / Sefa Karacan

Başkent Moskova'daki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile eşi Betül Aksoy Bilgiç, MTKO Başkanı Havva Orhan, moda tasarımcısı Arzu Kaprol ve davetliler katıldı.

Başkent Moskova&#x27;daki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye&#x27;nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile eşi Betül Aksoy Bilgiç, MTKO Başkanı Havva Orhan, moda tasarımcısı Arzu Kaprol ve davetliler katıldı. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Sefa Karacan

Başkent Moskova'daki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile eşi Betül Aksoy Bilgiç, MTKO Başkanı Havva Orhan, moda tasarımcısı Arzu Kaprol ve davetliler katıldı.

© AA / Sefa Karacan

Programda, Moskova Türk Kadınları Korosu, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve Rusça şarkılar seslendirdi.

Programda, Moskova Türk Kadınları Korosu, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve Rusça şarkılar seslendirdi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Sefa Karacan

Programda, Moskova Türk Kadınları Korosu, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve Rusça şarkılar seslendirdi.

© AA / Sefa Karacan

Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce elde ettiğini belirten Bilgiç, kadınların haklarını tam olarak elde etmesinin devam eden bir süreç olduğunu, kadınların eşitlik mücadelesinin süreklilik arz ettiğini dile getirdi.

Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce elde ettiğini belirten Bilgiç, kadınların haklarını tam olarak elde etmesinin devam eden bir süreç olduğunu, kadınların eşitlik mücadelesinin süreklilik arz ettiğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Sefa Karacan

Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce elde ettiğini belirten Bilgiç, kadınların haklarını tam olarak elde etmesinin devam eden bir süreç olduğunu, kadınların eşitlik mücadelesinin süreklilik arz ettiğini dile getirdi.

© AA / Sefa Karacan

Büyükelçi Bilgiç, programa katılan kadınları kutlayarak onlara gül hediye etti.

Büyükelçi Bilgiç, programa katılan kadınları kutlayarak onlara gül hediye etti. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Sefa Karacan

Büyükelçi Bilgiç, programa katılan kadınları kutlayarak onlara gül hediye etti.

© AA / Sefa Karacan

Bilgiç konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün siyasi haklar ve eşitlik çerçevesinde yapılan mücadelenin sonucunda doğduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'deki kadınlara, dünyanın pek çok ülkesinden önce, önemli haklar verdiğini anlattı.

Bilgiç konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü&#x27;nün siyasi haklar ve eşitlik çerçevesinde yapılan mücadelenin sonucunda doğduğunu, Kurtuluş Savaşı&#x27;nın hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk&#x27;ün, Türkiye&#x27;deki kadınlara, dünyanın pek çok ülkesinden önce, önemli haklar verdiğini anlattı. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Sefa Karacan

Bilgiç konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün siyasi haklar ve eşitlik çerçevesinde yapılan mücadelenin sonucunda doğduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'deki kadınlara, dünyanın pek çok ülkesinden önce, önemli haklar verdiğini anlattı.

© AA / Sefa Karacan

Bir toplumun gelişmesi için kadının topluma tamamen entegre olması ve her alanda temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, kadın mutlu olduğu zaman ailenin, aile mutlu olduğu zaman da toplumun mutlu olduğunu kaydetti.

Bir toplumun gelişmesi için kadının topluma tamamen entegre olması ve her alanda temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, kadın mutlu olduğu zaman ailenin, aile mutlu olduğu zaman da toplumun mutlu olduğunu kaydetti. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Sefa Karacan

Bir toplumun gelişmesi için kadının topluma tamamen entegre olması ve her alanda temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, kadın mutlu olduğu zaman ailenin, aile mutlu olduğu zaman da toplumun mutlu olduğunu kaydetti.

© AA / Sefa Karacan

Konuşmaların ardından tasarımcı Arzu Kaprol, moda hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından tasarımcı Arzu Kaprol, moda hakkında söyleşi gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Sefa Karacan

Konuşmaların ardından tasarımcı Arzu Kaprol, moda hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

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