https://sputniknews.com.tr/20240308/trabzonda-dunyanin-en-buyuk-horon-halkasi-provasi-hedef-guinness-rekorlar-kitabi-1081519648.html
Trabzon'da dünyanın en büyük horon halkası provası: 'Hedef Guinness Rekorlar Kitabı'
Trabzon'da dünyanın en büyük horon halkası provası: 'Hedef Guinness Rekorlar Kitabı'
Sputnik Türkiye
Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen 'Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna' etkinliğinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T17:26+0300
2024-03-08T17:26+0300
2024-03-08T17:26+0300
türkiye
trabzon
horon
guiness rekorlar kitabı
noter
8 mart dünya kadınlar günü
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081519491_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_65f9a3c343a035d99a87fc6638540e0e.jpg
Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Merkezi tarafından TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen 'Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna' etkinliğinde aralarında erkeklerin de bulunduğu onlarca kişi horon halkası oluşturarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmenin hedeflendiği bir prova yaptı.Trabzon'un Ganita mevkiinde düzenlenen etkinliğe 200 üzerinde katılım olurken bir yıl sonra yapılması planlanan ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmenin amaçlandığı etkinliğe, 2 bin 161 kadın katılarak horon halkası oluşturması hedefleniyor.Noter temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte horon öncesi katılımcıların sırtlarına numaralar yapıştırılırken oluşturulan kayıtlar Guinness yetkililerine ulaştırılacak.Yapılan etkinlikle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedeflediklerini kaydeden TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, “Horon bizim ortak paydamız, kadın erkek horonu el ele oynayalım dedik. Bununla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedefledik. Bununla ilgili gerekli başvurumuzu yaptık. Buradaki kayıtları sayıları hazır bulunan noter temsilcileri bize tescilli bir şekilde verecekler ve biz de bunu Guinness’e ulaştıracağız. Önümüzdeki sene bize ekip gönderecekler, dolayısıyla rekorlar kitabına kaydımızı yaptırmış olacağız. Hedefimiz 2 bin 161 kişi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240213/trabzon-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-genc-vatandasin-dogumundan-olumune-kadar-muhatabiyiz-1080705510.html
türkiye
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/08/1081519491_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_cfdcacc23e95b1d898f8b45bb0035ec0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
trabzon, horon, guiness rekorlar kitabı, noter, 8 mart dünya kadınlar günü
trabzon, horon, guiness rekorlar kitabı, noter, 8 mart dünya kadınlar günü
Trabzon'da dünyanın en büyük horon halkası provası: 'Hedef Guinness Rekorlar Kitabı'
Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenen 'Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna' etkinliğinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturuldu.
Trabzon Ticaret Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Merkezi tarafından TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen 'Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna' etkinliğinde aralarında erkeklerin de bulunduğu onlarca kişi horon halkası oluşturarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmenin hedeflendiği bir prova yaptı.
Trabzon'un Ganita mevkiinde düzenlenen etkinliğe 200 üzerinde katılım olurken bir yıl sonra yapılması planlanan ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmenin amaçlandığı etkinliğe, 2 bin 161 kadın katılarak horon halkası oluşturması hedefleniyor.
Noter temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte horon öncesi katılımcıların sırtlarına numaralar yapıştırılırken oluşturulan kayıtlar Guinness yetkililerine ulaştırılacak.
Yapılan etkinlikle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedeflediklerini kaydeden TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, “Horon bizim ortak paydamız, kadın erkek horonu el ele oynayalım dedik. Bununla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedefledik. Bununla ilgili gerekli başvurumuzu yaptık. Buradaki kayıtları sayıları hazır bulunan noter temsilcileri bize tescilli bir şekilde verecekler ve biz de bunu Guinness’e ulaştıracağız. Önümüzdeki sene bize ekip gönderecekler, dolayısıyla rekorlar kitabına kaydımızı yaptırmış olacağız. Hedefimiz 2 bin 161 kişi” dedi.