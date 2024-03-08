https://sputniknews.com.tr/20240308/rus-senator-tsekov-natonun-genislemesi-anlasmanin-alcakca-ihlalidir-1081514140.html

Rus Senatör Tsekov: NATO’nun genişlemesi anlaşmanın alçakça ihlalidir

Rus Senatör Tsekov: NATO’nun genişlemesi anlaşmanın alçakça ihlalidir

Sputnik Türkiye

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyonu Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin şerefsiz bir oyun ve 30... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T14:34+0300

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Senatör Tsekov, Sputnik’e açıklamasında, “NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi şerefsiz oyundur ve 1990 yılında Almanya’nın birleşmesi ve gerilimi azaltma politikanın bir parçası olarak Varşova Paktı Örgütü'nü feshetmemiz sırasında varılan anlaşma ve 30 yılı aşkın bir süre önce ittifak tarafından verilen taahhütlerin alçakça ihlalidir. Biz silahları azaltarak dürüst ve edepli davrandık, bu arada onlar doğuya doğru genişleyerek sınırlarımıza yaklaşıyorlardı” ifadesini kullandı.NATO’nun kendini saldırgan bir yapı ve Rusya düşmanı olarak gösterdiğini söyleyen Tsekov, “2022 yılında Ukrayna’da özel asker harekat başlatma kararı, NATO’nun bu alanı ele geçirme planlarının da önüne geçti. NATO kesinlikle şeytani bir varlık” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html

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nato, rusya, federasyon konseyi, rusya federasyon konseyi, almanya, varşova paktı, abd