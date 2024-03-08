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Rus Senatör Tsekov: NATO’nun genişlemesi anlaşmanın alçakça ihlalidir
Rus Senatör Tsekov: NATO’nun genişlemesi anlaşmanın alçakça ihlalidir
Sputnik Türkiye
Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyonu Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin şerefsiz bir oyun ve 30... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T14:34+0300
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Senatör Tsekov, Sputnik’e açıklamasında, “NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi şerefsiz oyundur ve 1990 yılında Almanya’nın birleşmesi ve gerilimi azaltma politikanın bir parçası olarak Varşova Paktı Örgütü'nü feshetmemiz sırasında varılan anlaşma ve 30 yılı aşkın bir süre önce ittifak tarafından verilen taahhütlerin alçakça ihlalidir. Biz silahları azaltarak dürüst ve edepli davrandık, bu arada onlar doğuya doğru genişleyerek sınırlarımıza yaklaşıyorlardı” ifadesini kullandı.NATO’nun kendini saldırgan bir yapı ve Rusya düşmanı olarak gösterdiğini söyleyen Tsekov, “2022 yılında Ukrayna’da özel asker harekat başlatma kararı, NATO’nun bu alanı ele geçirme planlarının da önüne geçti. NATO kesinlikle şeytani bir varlık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html
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Rus Senatör Tsekov: NATO’nun genişlemesi anlaşmanın alçakça ihlalidir

14:34 08.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce CenetaABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyonu Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin şerefsiz bir oyun ve 30 yıl önce varılan anlaşmanın alçakça ihlali olduğunu belirtti.
Senatör Tsekov, Sputnik’e açıklamasında, “NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi şerefsiz oyundur ve 1990 yılında Almanya’nın birleşmesi ve gerilimi azaltma politikanın bir parçası olarak Varşova Paktı Örgütü'nü feshetmemiz sırasında varılan anlaşma ve 30 yılı aşkın bir süre önce ittifak tarafından verilen taahhütlerin alçakça ihlalidir. Biz silahları azaltarak dürüst ve edepli davrandık, bu arada onlar doğuya doğru genişleyerek sınırlarımıza yaklaşıyorlardı” ifadesini kullandı.
NATO’nun kendini saldırgan bir yapı ve Rusya düşmanı olarak gösterdiğini söyleyen Tsekov, “2022 yılında Ukrayna’da özel asker harekat başlatma kararı, NATO’nun bu alanı ele geçirme planlarının da önüne geçti. NATO kesinlikle şeytani bir varlık” dedi.
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