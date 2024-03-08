https://sputniknews.com.tr/20240308/rus-senator-tsekov-natonun-genislemesi-anlasmanin-alcakca-ihlalidir-1081514140.html
Rus Senatör Tsekov: NATO’nun genişlemesi anlaşmanın alçakça ihlalidir
Rus Senatör Tsekov: NATO’nun genişlemesi anlaşmanın alçakça ihlalidir
Sputnik Türkiye
Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyonu Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin şerefsiz bir oyun ve 30... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T14:34+0300
2024-03-08T14:34+0300
2024-03-08T14:34+0300
dünya
nato
rusya
federasyon konseyi
rusya federasyon konseyi
almanya
varşova paktı
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080182278_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2e536a5afd3d1509239327a6996b1b82.jpg
Senatör Tsekov, Sputnik’e açıklamasında, “NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi şerefsiz oyundur ve 1990 yılında Almanya’nın birleşmesi ve gerilimi azaltma politikanın bir parçası olarak Varşova Paktı Örgütü'nü feshetmemiz sırasında varılan anlaşma ve 30 yılı aşkın bir süre önce ittifak tarafından verilen taahhütlerin alçakça ihlalidir. Biz silahları azaltarak dürüst ve edepli davrandık, bu arada onlar doğuya doğru genişleyerek sınırlarımıza yaklaşıyorlardı” ifadesini kullandı.NATO’nun kendini saldırgan bir yapı ve Rusya düşmanı olarak gösterdiğini söyleyen Tsekov, “2022 yılında Ukrayna’da özel asker harekat başlatma kararı, NATO’nun bu alanı ele geçirme planlarının da önüne geçti. NATO kesinlikle şeytani bir varlık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html
rusya
almanya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080182278_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a4eb993ea74c3954782f58f034b153c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, rusya, federasyon konseyi, rusya federasyon konseyi, almanya, varşova paktı, abd
nato, rusya, federasyon konseyi, rusya federasyon konseyi, almanya, varşova paktı, abd
Rus Senatör Tsekov: NATO’nun genişlemesi anlaşmanın alçakça ihlalidir
Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyonu Konseyi’nde Kırım Senatörü Sergey Tsekov, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesinin şerefsiz bir oyun ve 30 yıl önce varılan anlaşmanın alçakça ihlali olduğunu belirtti.
Senatör Tsekov, Sputnik’e açıklamasında, “NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemesi şerefsiz oyundur ve 1990 yılında Almanya’nın birleşmesi ve gerilimi azaltma politikanın bir parçası olarak Varşova Paktı Örgütü'nü feshetmemiz sırasında varılan anlaşma ve 30 yılı aşkın bir süre önce ittifak tarafından verilen taahhütlerin alçakça ihlalidir. Biz silahları azaltarak dürüst ve edepli davrandık, bu arada onlar doğuya doğru genişleyerek sınırlarımıza yaklaşıyorlardı” ifadesini kullandı.
NATO’nun kendini saldırgan bir yapı ve Rusya düşmanı olarak gösterdiğini söyleyen Tsekov, “2022 yılında Ukrayna’da özel asker harekat başlatma kararı, NATO’nun bu alanı ele geçirme planlarının da önüne geçti. NATO kesinlikle şeytani bir varlık” dedi.