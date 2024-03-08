Hindistan'da Magh Mala festivali

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde her yıl düzenlenen 'Magh Mela' festivaline çok sayıda Hindu kişi katıldı.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde her yıl düzenlenen 'Magh Mela' festivaline çok sayıda Hindu kişi katıldı.
Festivalin son gününde, vatandaşlar dua ettikten sonra günahlarından arınmak için Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktada suya girdi.
Festivalin son gününde, vatandaşlar dua ettikten sonra günahlarından arınmak için Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktada suya girdi.
Makar Sankranti festivali boyunca Ganj nehrinde yıkanılıyor ve bunun günahlardan arındırdığına inanılıyor.
Makar Sankranti festivali boyunca Ganj nehrinde yıkanılıyor ve bunun günahlardan arındırdığına inanılıyor.
Festival dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul ediliyor.
Festival dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul ediliyor.
Halkın dua ettiği de görüldü.
Halkın dua ettiği de görüldü.
Festivale büyük kitlelerin katıldığı görüldü.
Festivale büyük kitlelerin katıldığı görüldü.
Böylece bu yıl da Hindu hacılar dini görevini tamamladı.
Böylece bu yıl da Hindu hacılar dini görevini tamamladı.