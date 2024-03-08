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https://sputniknews.com.tr/20240308/hindistanda-magh-mala-festivali-1081508900.html
Hindistan'da Magh Mala festivali
Hindistan'da Magh Mala festivali
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde her yıl düzenlenen 'Magh Mela' festivaline çok sayıda Hindular katıldı. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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hindistan, dini bayram, ganj nehri, festival, hijyen, фото
hindistan, dini bayram, ganj nehri, festival, hijyen, фото

Hindistan'da Magh Mala festivali

11:58 08.03.2024 (güncellendi: 12:05 08.03.2024)
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde her yıl düzenlenen 'Magh Mela' festivaline çok sayıda Hindular katıldı.
© Amarjeet Kumar Singh

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde her yıl düzenlenen 'Magh Mela' festivaline çok sayıda Hindu kişi katıldı.

Hindistan&#x27;ın Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde her yıl düzenlenen &#x27;Magh Mela&#x27; festivaline çok sayıda Hindu kişi katıldı. - Sputnik Türkiye
1/7
© Amarjeet Kumar Singh

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde her yıl düzenlenen 'Magh Mela' festivaline çok sayıda Hindu kişi katıldı.

© Amarjeet Kumar Singh

Festivalin son gününde, vatandaşlar dua ettikten sonra günahlarından arınmak için Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktada suya girdi.

Festivalin son gününde, vatandaşlar dua ettikten sonra günahlarından arınmak için Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktada suya girdi. - Sputnik Türkiye
2/7
© Amarjeet Kumar Singh

Festivalin son gününde, vatandaşlar dua ettikten sonra günahlarından arınmak için Ganj, Yamuna ve Saraswati nehirlerinin birleştiği noktada suya girdi.

© Amarjeet Kumar Singh

Makar Sankranti festivali boyunca Ganj nehrinde yıkanılıyor ve bunun günahlardan arındırdığına inanılıyor.

Makar Sankranti festivali boyunca Ganj nehrinde yıkanılıyor ve bunun günahlardan arındırdığına inanılıyor. - Sputnik Türkiye
3/7
© Amarjeet Kumar Singh

Makar Sankranti festivali boyunca Ganj nehrinde yıkanılıyor ve bunun günahlardan arındırdığına inanılıyor.

© Amarjeet Kumar Singh

Festival dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul ediliyor.

Festival dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul ediliyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© Amarjeet Kumar Singh

Festival dünyanın en büyük dini organizasyonu olarak kabul ediliyor.

© Amarjeet Kumar Singh

Halkın dua ettiği de görüldü.

Halkın dua ettiği de görüldü. - Sputnik Türkiye
5/7
© Amarjeet Kumar Singh

Halkın dua ettiği de görüldü.

© Amarjeet Kumar Singh

Festivale büyük kitlelerin katıldığı görüldü.

Festivale büyük kitlelerin katıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye
6/7
© Amarjeet Kumar Singh

Festivale büyük kitlelerin katıldığı görüldü.

© Amarjeet Kumar Singh

Böylece bu yıl da Hindu hacılar dini görevini tamamladı.

Böylece bu yıl da Hindu hacılar dini görevini tamamladı. - Sputnik Türkiye
7/7
© Amarjeet Kumar Singh

Böylece bu yıl da Hindu hacılar dini görevini tamamladı.

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