https://sputniknews.com.tr/20240308/diyarbakirda-kadinlar-8-mart-mitinginde-bulustu-1081525113.html

Diyarbakır’da kadınlar 8 Mart mitinginde buluştu

Diyarbakır’da kadınlar 8 Mart mitinginde buluştu

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi renkligörüntülere sahne oldu. Mitingde konuşan DEM Parti Eş GenelBaşkanı Tülay Hatimoğulları “5 bin... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T20:05+0300

2024-03-08T20:05+0300

2024-03-08T20:05+0300

türkiye

kadınlar

8 mart dünya kadınlar günü

kadınlar günü

8 mart dünya kadınlar günü

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/08/1054540758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_87051f020d3e97bc487fb582f395bbbd.jpg

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye genelinde düzenlenen etkinlerle kutlandı. Diyarbakır’da da düzenlenen mitingle kutlanan 8 Mart etkinliğinde kadın cinayetlerine dikkat çekildi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge kadınların giydiği yöresel kıyafetlerle renkli görüntüler ortaya çıktı.Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, cinsiyet eşitsizliğini iş yelerinde, tarlalarda, cezaevlerinde her yerde deneyimlediklerini belirterek “Emeğimizin görünür olabilmesi için hayatı yeniden inşa etmek zorundayız” dedi.Miting, sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.

https://sputniknews.com.tr/20240308/dunya-kadinlar-gunu-nasil-ortaya-cikti--1081504281.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadınlar, 8 mart dünya kadınlar günü, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü