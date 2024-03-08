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Diyarbakır’da kadınlar 8 Mart mitinginde buluştu
Diyarbakır’da kadınlar 8 Mart mitinginde buluştu
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi renkligörüntülere sahne oldu. Mitingde konuşan DEM Parti Eş GenelBaşkanı Tülay Hatimoğulları “5 bin... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T20:05+0300
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türkiye
kadınlar
8 mart dünya kadınlar günü
kadınlar günü
8 mart dünya kadınlar günü
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye genelinde düzenlenen etkinlerle kutlandı. Diyarbakır’da da düzenlenen mitingle kutlanan 8 Mart etkinliğinde kadın cinayetlerine dikkat çekildi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge kadınların giydiği yöresel kıyafetlerle renkli görüntüler ortaya çıktı.Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, cinsiyet eşitsizliğini iş yelerinde, tarlalarda, cezaevlerinde her yerde deneyimlediklerini belirterek “Emeğimizin görünür olabilmesi için hayatı yeniden inşa etmek zorundayız” dedi.Miting, sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
https://sputniknews.com.tr/20240308/dunya-kadinlar-gunu-nasil-ortaya-cikti--1081504281.html
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kadınlar, 8 mart dünya kadınlar günü, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü
kadınlar, 8 mart dünya kadınlar günü, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü

Diyarbakır’da kadınlar 8 Mart mitinginde buluştu

20:05 08.03.2024
© Sertac KayarDiyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen mitingle kutlandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© Sertac Kayar
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Diyarbakır’da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingi renkligörüntülere sahne oldu. Mitingde konuşan DEM Parti Eş GenelBaşkanı Tülay Hatimoğulları “5 bin yıldır boyun eğmedik” dedi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye genelinde düzenlenen etkinlerle kutlandı. Diyarbakır’da da düzenlenen mitingle kutlanan 8 Mart etkinliğinde kadın cinayetlerine dikkat çekildi. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge kadınların giydiği yöresel kıyafetlerle renkli görüntüler ortaya çıktı.
Mitingde konuşan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, cinsiyet eşitsizliğini iş yelerinde, tarlalarda, cezaevlerinde her yerde deneyimlediklerini belirterek “Emeğimizin görünür olabilmesi için hayatı yeniden inşa etmek zorundayız” dedi.
Miting, sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.
Dünya Kadınlar Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
DÜNYA
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?
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