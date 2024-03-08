https://sputniknews.com.tr/20240308/cuf-cuf-hoca-tarikatinin-icine-giren-fenomen-hastalik-bulastirdi-diyerek-sonhalinipaylasti-1081510803.html

'Çuf çuf hoca' tarikatının içine giren fenomen, 'Hastalık bulaştırdı' diyerek son halini paylaştı

'Çuf çuf hoca' tarikatının içine giren fenomen, 'Hastalık bulaştırdı' diyerek son halini paylaştı

Sputnik Türkiye

Gerçek adı Haq Khatteb Hussain Ali olan ve Türkiye'de 'Çuf çuf hoca' olarak bilinen tarikatı Pakistan'da ziyaret eden fenomen Ali Ertuğrul'un paylaşımları... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T13:12+0300

2024-03-08T13:12+0300

2024-03-08T13:15+0300

yaşam

tarikat

cemaat

fenomen

doktor

cuf cuf tarikatı

pakistan

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Şifa dağıttığı söylenen 'Çuf çuf hoca' tarikatını ziyaret ederek toplu bir iyileştirme seansına katılan fenomen Ali Ertuğrul o anları kameralara kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.tarikat üyelerine yazdığını ve kendisine hemen dönüş yapıldığını söyleyen fenomen Ertuğrul çekim için bulundukları yere gittiklerinde 2-3 saat boyunca annesiyle bir odaya kapatıldığını söylemişti.Seans görüntülerini paylaştıktan sonra viral olan fenomen, şifalandırıcı seansın sonrasında vücudunun büyük bir bölümünde çıkan yaraları gösterdiği yeni açıklama videosu gündem yaratmayı başardı.Görüntülerde yüzünde, sırtında, kollarında ve göbeğinde benekler çıkmaya başladığını söyleyen Ertuğrul, "Pakistan'dan selamlar malesef bir virüs kaptım. Vücudumda böyle yaralar çıktı. Sivilce gibi görünüyordu en başta. Dedim herhalde yediğim bir şeyler dokundu. Bütün vücudumda var bu arada. Göbeğimde, sırtımda, kolumda. Her yerde çıktı ve her günde çıkıyor" dedi.Tanıdıkları yerel bir doktora giderek durumunu öğrenmek istediğini ifade eden Ertuğrul, "Dün yüksek ateş şikayetiyle burada bir doktor tanıdığımız var ona gittik. Tahliler yapıldı. Pakistan'da yaygın olan bazı virüslerden birinin bulaştığından şüpheleniyor. Bu virüste "Çuf çuf Hoca" denilen yerde bulaştı. Tarihleri de tam uyuyor. "Çuf Çuf Hoca" denilen adam şifa değil virüs dağıtıyor" ifadelerini kullandı.Virüsün bulaşma şeklini merak eden Ertuğrul, Cuf cuf hocanın dokunarak şifalandırdığını iddia ettiği yöntemin hastalanmasına neden olduğunu öne sürerek, "Doktora sordum 'Nasıl bulaşmış olabilir' diye. Biliyorsunuz orada herkes birbirini elliyor. Kafasına dokunuyor, üflüyor, ondan sonra diğerinin kafasına dokunuyor. Öyle saçma bir ortam. Orada muhtemelen virüse sahip bir kişiye dokunduktan sonra bize dokundular. Birçok insanın oraya gidip kurban olması yerine ben kurban olmuş oldum. Önemli değil. Sıkıntı değil. En azından inanan insanlar bir nebze de olsa bu saçmalığın farkına varmış olurlar. Bulaşıcılığı geçmiş anneme bulaştırmadım. Annemin birkaç yerinde de çıkınca birbirimizden uzaklaştık" dedi.Cuf cuf hocanın üyelerinden daha sonrasında kendisine mesajlar gönderildiğini ifade eden Ertuğrul, " Video yarım milyona yaklaştı. Adamlar bana mesaj attı 'Selamlar kardeşim çok güzel video olmuş' dediler. Şok oldum. Osman bana yazdı, 'Benim İngilizce röportaj yaptığım yerleri kaldırsan olur mu? İngilizcem çok kötü çıkmış arkadaşlarıma karşı utanıyorum' dedi. Muhtemelen bu Osman'ı tokatladılar. Çünkü Osman benim anneme küfür etmiş. Bir tane hakaret etmedim onlara. Bazı yerlerde aşağılayıcı şeyler söylemişler" diye konuştu.

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