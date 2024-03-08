https://sputniknews.com.tr/20240308/bu-hazineye-paha-bicilemiyor-1300-yillik-mezardan-altin-kapli-balinadisicikti-1081511794.html

Bu hazineye paha biçilemiyor: 1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı

Bu hazineye paha biçilemiyor: 1300 yıllık mezardan 'altın kaplı balina dişi' çıktı

Sputnik Türkiye

Panamalı arkeologlar, 1300 yıl önce yaşamış bir Gran Coclé kabile reisinin mezarına ulaştı. Mezardan çıkan eserlerin arasında altın takıların yanı sıra, altın... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T13:37+0300

2024-03-08T13:37+0300

2024-03-08T13:38+0300

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Mezar, El Kanyo arkeolojik parkı olarak bilinen ve daha önce başka mezarların yanı sıra dikilitaşlar ve dini önem taşıyan ahşap yapılarının da bulunduğu bir lahitte keşfedildi. Panama Kültür Bakanlığı'na göre bu alan, MS 700 ile 1000 yılları arasında Gran Cocle medeniyeti tarafından kullanılmıştı. Arkeologlar, her biri öbür dünyada kendilerine eşlik etmek üzere kurban edilip gömülen kabile asillerine ve hizmetkarlarına ait 8 ila 32 ceset içeren bir dizi 'çoklu mezar' keşfetti.İki beden yüz yüze gömülmüşYeni keşfedilen mezara kaç kişinin gömüldüğü henüz bilinmemekle birlikte arkeologlar, mezarda bulunan Gran Cocle şefinin, antik Gran Cocle kültürüne uygun olarak bir kadın bedeninin üzerine yüzüstü gömüldüğünü doğruladı. Araştırmacılar, çok sayıda seramik eserini yanı sıra muazzam maddi ve tarihi değere sahip olan altın eserler de keşfetti.Eserlerin çoğu altınBuluntular arasında, beş adet altın plaka zırh, iki adet altın boncuklu kemer, iki adet insan biçimli (biri erkek, biri kadın) küpe, 'çift başlı timsah' biçiminde diğer bir küpe ve bir dizi dairesel altın plaka var. Mezardaki en ilginç bulgular arasında altın kaplı ispermeçet balinası dişleriyle süslenmiş beş küpe, altın bilezikler ve köpek dişleriyle süslenmiş giysiler bulunuyor. Kabile şefiyle birlikte gömülen diğer eserler arasında kemikten yapılmış bir dizi flüt, iki çıngırak ve boncuklu bir kolye bulunmakta. Arkeologlar, mezarın eski sakinleri ve onların özenle işlenmiş eşyaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için mezarı kazmaya devam ediyor.Gran Cocle kültürü nedir?Yaklaşık olarak M.Ö. 200'den M.S. 1550'ye kadar bugünkü Panama'da var olduğu düşünülen Gran Cocle kültürü, altın işçiliğindeki ustalıklarıyla bilinmekte. Gran Cocle, her ne kadar günümüzde tek bir medeniyetmiş gibi ele alınsa da, aslında arkeologların birden fazla Orta Amerika medeniyetinin bulunduğu bir araştırma alanını tanımlamak için verdiği bir şemsiye isim. Gran Cocle medeniyetlerinin ustalıkla işlenmiş eşyalarının muhteşem örnekleri, Panama genelindeki çok sayıda antik mezarda bulunmuştur.Son yıllarda arkeologlar tarafından keşfedilen en değerli hazinelerden birine ev sahipliği yapan Panama, bir Orta Amerika ülkesidir. 75 bin 417 kilometrekare yüzölçümü ile Konya şehrinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde, nüfusu ise 4 milyon civarında. Panama, dünyanın en küçük ülkelerinden biridir, fakat Panama Kanalı'na ev sahipliği yapması, bu küçük ülkeyi dünya deniz açısından oldukça önemli hale getirmektedir. Zira Panama Kanalı, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlamaktadır. 1914 yılında inşa edilen bu kanal, nakliye maliyetlerini büyük ölçüde azalttığı için dünya ticaret yolları açısından son derece stratejik bir öneme sahiptir. Panama ayrıca, dünyanın en yüksek biyoçeşitliliklerinden birine sahiptir; ormanları, milli parkları ve yaban hayatı koruma alanları, sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar.

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hazine, balina, altın, panama, kültür, toplum, arkeoloji