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Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir mesele
Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir mesele
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T23:23+0300
2024-03-08T23:23+0300
türkiye
mahinur özdemir göktaş
kadın
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
ak parti
belediye
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Başkentin Güçlü Kadınları" programında yaptığı konuşmasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı. Göktaş, bu özel günün, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına barışı, huzuru ve adaleti getirmesi dileğinde bulundu.Milli ve manevi değerleri koruyan ve bugünlere taşıyan kadınların tarihin tüm safhalarında sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezinde olduğunu belirten Göktaş, "Güzel ülkemin kadınları bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, sanayiden ticarete kadar ülkemizi her alanda kalkındırıyor, büyütüyor ve geliştiriyor. Türkiye ile güçlenen kadınlar, Türkiye'yi güçlendiriyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.Göktaş, Türkiye'de kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin yer alabildikleri dönemin AK Parti dönemi oyduğunu ifade ederek, her bir yatırımın hayat bulmasında kadınların çok büyük roller üstlendiğini söyledi.Her daim, ülke ekonomisine katkı sunan kadınların, haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Göktaş, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda kadını hayatın her alanında güçlendirdiklerini kaydetti.Kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinin öncelikleri arasında bulunduğunun altını çizen Göktaş, bu hedef doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.Kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini belirten Göktaş, kadın kooperatifleri ve kadınlara yönelik diğer projeleri anımsattı.'Yeni bir proje başlattık'Kadınları hayatın her alanında daha da güçlü kılma projelerine ilişkin bilgi veren Göktaş, "Yeni bir proje başlattık. Bu proje, temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektir. Böylece, teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız. Kadın ve aile odaklı bilimsel çalışmaları desteklemek üzere TÜBİTAK ile birlikte ortak araştırma projeleri çağrısına yakında çıkacağız" dedi."Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracaklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:'31 Mart akşamı yeni bir tarih yazacak'Göktaş, el ele vererek 31 Mart'ta Ankara'yı gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'u, kadınlara topraksız tarım desteği vereceğini, üreten kadınlar için pazar yerleri, kadın kooperatifleri ve ticaret platformu kuracağını kaydetti.Altınok'un, Ankara'ya kazandıracağı meslek edinme kursları ve aile terapi merkezleriyle kadınlara destek olacağını ifade eden Göktaş, "Kadına şiddeti önlemeye yönelik etkinlikler ve programlar yapacaklar. İnşallah Ankara Cumhur İttifakımızla, 31 Mart akşamı yeni bir tarih yazacak" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240308/kadin-komandolar-15-temmuz-sehitler-koprusunden-halatla-indi-1081518511.html
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mahinur özdemir göktaş, kadın, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, ak parti, belediye
mahinur özdemir göktaş, kadın, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, ak parti, belediye

Bakan Göktaş: Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir mesele

23:23 08.03.2024
© AA / Özkan BilginAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA / Özkan Bilgin
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Başkentin Güçlü Kadınları" programında yaptığı konuşmasına, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak başladı. Göktaş, bu özel günün, Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına barışı, huzuru ve adaleti getirmesi dileğinde bulundu.
Milli ve manevi değerleri koruyan ve bugünlere taşıyan kadınların tarihin tüm safhalarında sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezinde olduğunu belirten Göktaş, "Güzel ülkemin kadınları bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, sanayiden ticarete kadar ülkemizi her alanda kalkındırıyor, büyütüyor ve geliştiriyor. Türkiye ile güçlenen kadınlar, Türkiye'yi güçlendiriyor. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize başarıyla ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
Göktaş, Türkiye'de kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin yer alabildikleri dönemin AK Parti dönemi oyduğunu ifade ederek, her bir yatırımın hayat bulmasında kadınların çok büyük roller üstlendiğini söyledi.
Her daim, ülke ekonomisine katkı sunan kadınların, haklarını koruyan ve refahını artıran bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Göktaş, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda kadını hayatın her alanında güçlendirdiklerini kaydetti.
Kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinin öncelikleri arasında bulunduğunun altını çizen Göktaş, bu hedef doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
Kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasını önemsediklerini belirten Göktaş, kadın kooperatifleri ve kadınlara yönelik diğer projeleri anımsattı.

'Yeni bir proje başlattık'

Kadınları hayatın her alanında daha da güçlü kılma projelerine ilişkin bilgi veren Göktaş, "Yeni bir proje başlattık. Bu proje, temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektir. Böylece, teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız. Kadın ve aile odaklı bilimsel çalışmaları desteklemek üzere TÜBİTAK ile birlikte ortak araştırma projeleri çağrısına yakında çıkacağız" dedi.
"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ile kadınların değişen işgücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracaklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:
"Kadınları, ekonomik alanda güçlendirirken, bugün küresel bir sorun haline gelen şiddete karşı da mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. 'Sıfır tolerans' ilkemizden hiçbir taviz vermeden mücadele politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, kararlı mücadelemizde bizler için önemli bir yol haritasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek hepimizin görevidir."

'31 Mart akşamı yeni bir tarih yazacak'

Göktaş, el ele vererek 31 Mart'ta Ankara'yı gerçek belediyecilikle buluşturacaklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'u, kadınlara topraksız tarım desteği vereceğini, üreten kadınlar için pazar yerleri, kadın kooperatifleri ve ticaret platformu kuracağını kaydetti.
Altınok'un, Ankara'ya kazandıracağı meslek edinme kursları ve aile terapi merkezleriyle kadınlara destek olacağını ifade eden Göktaş, "Kadına şiddeti önlemeye yönelik etkinlikler ve programlar yapacaklar. İnşallah Ankara Cumhur İttifakımızla, 31 Mart akşamı yeni bir tarih yazacak" diye konuştu.
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