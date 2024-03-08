https://sputniknews.com.tr/20240308/avrupa-komisyonu-ukraynanin-ab-uyeligine-iliskin-muzakere-cercevesi-gelecek-hafta-ortaya-konulacak-1081529227.html

Avrupa Komisyonu: Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakere çerçevesi gelecek hafta ortaya konulacak

Avrupa Komisyonu: Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakere çerçevesi gelecek hafta ortaya konulacak

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Ukrayna'nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğine ilişkin müzakere çerçevesinin gelecek hafta ortaya konulacağını... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T22:33+0300

2024-03-08T22:33+0300

2024-03-08T22:33+0300

ukrayna krizi

valdis dombrovskis

avrupa komisyonu

ukrayna

mali yardım

askeri yardım

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077200309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f255ba361e149266347caddd604ebe2f.jpg

Avrupa Komisyonu (AK) Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımına ilişkin müzakere sürecini başlatmak için gerekli müzakere çerçevesine ilişkin bir öneri hazırlamayı planladığını söyledi.Dombrovskis, “Önümüzdeki hafta, daha sonra üye devletlerin onayına sunulacak bir müzakere çerçevesi taslağı hazırlayacağız. Geriye kalan dört katılım reformunun Ukrayna tarafından uygulanmasının ardından müzakere çerçevesini onaylayabilecekler” dedi.Ukrayna'ya mali yardım konusunda Dombrovskis, 4.5 milyar euro tutarındaki ilk dilim (Ocak-Mart dönemi için 1.5 milyar) mart ayında, 1.5 milyar tutarındaki ikinci dilimin ise nisan ayında Kiev'e gönderileceğini belirtti.Kiev'e askeri yardıma ilişkin olarak da Dombrovskis, 2024 yılında AB ülkelerinin 21 milyar euro harcamayı planladıklarını vurgulayarak, “Ancak bu eksik bilgilere dayanıyor; gerçek rakam daha da yüksek olacak" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231220/patrik-kirill-avrupa-birliginin-ukraynayi-kabul-etmeye-hazir-olmasi-ikiyuzluluktur-1078655582.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

valdis dombrovskis, avrupa komisyonu, ukrayna, mali yardım, askeri yardım