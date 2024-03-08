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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240308/avrupa-komisyonu-ukraynanin-ab-uyeligine-iliskin-muzakere-cercevesi-gelecek-hafta-ortaya-konulacak-1081529227.html
Avrupa Komisyonu: Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakere çerçevesi gelecek hafta ortaya konulacak
Avrupa Komisyonu: Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakere çerçevesi gelecek hafta ortaya konulacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Ukrayna'nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğine ilişkin müzakere çerçevesinin gelecek hafta ortaya konulacağını... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T22:33+0300
2024-03-08T22:33+0300
ukrayna krizi
valdis dombrovskis
avrupa komisyonu
ukrayna
mali yardım
askeri yardım
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Avrupa Komisyonu (AK) Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımına ilişkin müzakere sürecini başlatmak için gerekli müzakere çerçevesine ilişkin bir öneri hazırlamayı planladığını söyledi.Dombrovskis, “Önümüzdeki hafta, daha sonra üye devletlerin onayına sunulacak bir müzakere çerçevesi taslağı hazırlayacağız. Geriye kalan dört katılım reformunun Ukrayna tarafından uygulanmasının ardından müzakere çerçevesini onaylayabilecekler” dedi.Ukrayna'ya mali yardım konusunda Dombrovskis, 4.5 milyar euro tutarındaki ilk dilim (Ocak-Mart dönemi için 1.5 milyar) mart ayında, 1.5 milyar tutarındaki ikinci dilimin ise nisan ayında Kiev'e gönderileceğini belirtti.Kiev'e askeri yardıma ilişkin olarak da Dombrovskis, 2024 yılında AB ülkelerinin 21 milyar euro harcamayı planladıklarını vurgulayarak, “Ancak bu eksik bilgilere dayanıyor; gerçek rakam daha da yüksek olacak" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231220/patrik-kirill-avrupa-birliginin-ukraynayi-kabul-etmeye-hazir-olmasi-ikiyuzluluktur-1078655582.html
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valdis dombrovskis, avrupa komisyonu, ukrayna, mali yardım, askeri yardım
valdis dombrovskis, avrupa komisyonu, ukrayna, mali yardım, askeri yardım

Avrupa Komisyonu: Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakere çerçevesi gelecek hafta ortaya konulacak

22:33 08.03.2024
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOGAvrupa Birliği AB Ukrayna
Avrupa Birliği AB Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / PATRICK HERTZOG
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Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, Ukrayna'nın Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğine ilişkin müzakere çerçevesinin gelecek hafta ortaya konulacağını belirtti.
Avrupa Komisyonu (AK) Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Kiev ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun önümüzdeki hafta Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımına ilişkin müzakere sürecini başlatmak için gerekli müzakere çerçevesine ilişkin bir öneri hazırlamayı planladığını söyledi.
Dombrovskis, “Önümüzdeki hafta, daha sonra üye devletlerin onayına sunulacak bir müzakere çerçevesi taslağı hazırlayacağız. Geriye kalan dört katılım reformunun Ukrayna tarafından uygulanmasının ardından müzakere çerçevesini onaylayabilecekler” dedi.
Ukrayna'ya mali yardım konusunda Dombrovskis, 4.5 milyar euro tutarındaki ilk dilim (Ocak-Mart dönemi için 1.5 milyar) mart ayında, 1.5 milyar tutarındaki ikinci dilimin ise nisan ayında Kiev'e gönderileceğini belirtti.
Kiev'e askeri yardıma ilişkin olarak da Dombrovskis, 2024 yılında AB ülkelerinin 21 milyar euro harcamayı planladıklarını vurgulayarak, “Ancak bu eksik bilgilere dayanıyor; gerçek rakam daha da yüksek olacak" ifadesini kullandı.
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