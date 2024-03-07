Yerlikaya duyurdu: 'Süleler' suç örgütü çökertildi

Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun… pic.twitter.com/Bt2vpx7Yyk