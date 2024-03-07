https://sputniknews.com.tr/20240307/yerlikaya-duyurdu-suleler-suc-orgutu-cokertildi-1081465423.html
Yerlikaya duyurdu: 'Süleler' suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: 'Süleler' suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'Mahzen-4' Operasyonu'nda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T08:32+0300
2024-03-07T08:32+0300
2024-03-07T08:58+0300
türkiye
ali yerlikaya
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Mersin’de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
https://sputniknews.com.tr/20240307/yuzyilin-dolandiriciligi-sulun-osman-geri-dondu-olmayan-havalimanini-76-milyar-tlye-satti-1081465133.html
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ali yerlikaya
Yerlikaya duyurdu: 'Süleler' suç örgütü çökertildi
08:32 07.03.2024 (güncellendi: 08:58 07.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de düzenlenen 'Mahzen-4' Operasyonu'nda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
Mersin’de düzenlenen 'MAHZEN-4' operasyonunda 'Süleler' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.